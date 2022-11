Exhorta congreso a la SEG y el IGIFE para que atiendan necesidades de infraestructura en los centros de atención múltiple

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 15 de noviembre de 2022.- El Congreso del Estado exhortó por unanimidad a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) Martin Vega González, para que establezcan acciones estratégicas y designen los recursos económicos necesarios para atender las necesidades de infraestructura de los Centros de Atención Múltiple de Educación Especial en la entidad.

La propuesta que fue presentada por el diputado Fortunato Hernández Carbajal detalla que la educación especial es un servicio educativo que tiene como propósito identificar, minimizar, prevenir y eliminar las barreras para el aprendizaje y participación de las y los alumnos con alguna discapacidad, dificultades severas de aprendizaje, de comunicación y de conducta; trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de aquellos con aptitudes sobresalientes.

El diputado integrante de Morena recalcó la importancia de mejorar las condiciones de Infraestructura educativa en estos centros para cumplir con los principios de excelencia, equidad e inclusión educativa hacia la población con discapacidad y/o trastornos.

Por lo antes mencionado, el legislador consideró urgente mejorar las condiciones de infraestructura educativa de todos los Centros de Atención Múltiple, poniendo especial atención a los que se ubican en la Comisaría de San Luis de la Loma, Cuajinicuilapa, Zumpango del Río, Las Vigas, Teloloapan, Petatlán, Tlapa y Cruz Grande, al ser espacios que tienen mayores necesidades y no cuentan con rampas de acceso, se almacenan materiales peligrosos y automóviles en sus patios, algunos no cuentan con baños o cuentan con baños sin los requerimientos básicos para personas con discapacidad, no tienen servicio de agua potable y no son exclusivos de los alumnos.

Intervenciones

La diputada Gabriela Bernal Reséndiz participó en relación con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, recordando que en el país siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y que el año 2021 acumuló la mayor cantidad de feminicidios. Al mismo tiempo, expresó que en el Congreso se ha demostrado una y otra vez que, para apoyarse mutuamente, no existen partidos políticos. En ese sentido, hizo un llamado a erradicar la violencia de género dentro y fuera del Poder Legislativo. Participaron en relación con el tema el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Leticia Castro Ortiz, Flor Añorve Ocampo y el diputado Fortunato Hernández Carbajal.

Al participar con el tema “La seguridad y procuración de justicia en el estado de Guerrero”, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel refirió los hechos de violencia registrados en el municipio de San Miguel Totolapan. En ese contexto, consideró urgente un cambio en la estrategia de seguridad pública que se implementa, y este viraje pasa por la aprobación de recursos en este Congreso, para invertir en seguridad pública y procuración de justicia, ya que, así como los ataques violentos en distintos puntos de la entidad, siguen siendo alarmantes los casos de personas desaparecidas.