Entrega la diputada Estrella de la Paz Bernal aparatos para movilidad asistida

Acapulco Gro; a 04 de septiembre de 2022.- La diputada local Estrella de la Paz Bernal entregó este sábado sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones a medio centenar de personas con discapacidad y adultos mayores del puerto de Acapulco.

En respuesta a las demandas de las personas con discapacidad permanente y personas mayores que han perdido el equilibrio o que presentan lesiones que les impiden movilidad independiente, la legisladora contribuye para que estos equipos que ayuden a las personas a desplazarse mejor y con mayor seguridad.

De la Paz Bernal, quien es representante popular de mayoría relativa por Morena, hizo entrega de estos aparatos de movilidad asistida, durante un acto celebrado en la cancha de usos múltiples del a colonia La Laja, donde ratificó su compromiso en beneficio de los más pobres.

En su mensaje a los beneficiados y sus familiares que los acompañaron a recibir los apoyos, la diputada presidenta de la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, reiteró su compromiso de velar por los intereses de todos los guerrerenses.

Destacó que la comisión que preside es de las más productivas en el primer año de ejercicio legislativo y que continuará con esa dinámica para honrar los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.