En su informe de 100 días, diputado Masedonio Mendoza reitera que la educación debe ser la ruta de la 4T en Guerrero

*No solo se trata de “remendar” al sector educativo y reitera su llamado a un gran pacto; es el primer diputado de la actual legislatura que rinde un informe a 100 días

Tlapa de Comonfort Gro; a 19 de diciembre del 2021.- Con una convocatoria a los protagonistas del sector educativo a hacer un gran pacto para definir el rumbo de la educación desde la Montaña donde habita la mayor cantidad de la población que no sabe leer ni escribir, el diputado local, Masedonio Mendoza Basurto rindió un informe con motivo de sus primeros 100 días como legislador, siendo el primero en hacer este ejercicio de rendición de cuentas de frente a la población que representa.

En el Corazón de la Montaña, en Tlapa de Comonfort, con aplausos, flores, música de viento; de cada rincón de la región, llegaron representantes, principales, comisarios, síndicos, regidores, alcaldes, diputados; en su mensaje frente a más de 600 ciudadanos, inició el Consejero Estatal, Felipe Rosales Sosa, quién aseguró que el trabajo de Masedonio Mendoza representa los verdaderos ideales de la 4T; mientras que el alcalde de morenista de Atlamajalcingo del Monte, Camilo Cano Guzmán, reconoció la disposición de cerrar filas para buscar gestiones para los pueblos de la Montaña y convocó a los diputados presentes a cerrar filas por la Montaña y un mayor presupuesto para esta zona.

En su intervención, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, reconoció en Mendoza, su liderazgo y compromiso.

“Gente como Masedonio, escucha y resuelve – refirió- 100 días se dicen fáciles, pero en 100 días se han roto muchas cosas, y se lo tenemos que agradecer a Masedonio, ya no hay diputados de martes y jueves, Masedonio está todos los días recibiendo a mucha gente, tenemos un diputado que atiende a muchos profesores, prepas populares, cbtas, primarias, secundarias, preparatorias, universidades; hay 5 comisiones muy importantes y principales del Congreso Local, y una de ellas, la tiene Masedonio Mendoza, la de Educación” expresó, arrancando los aplauso de los asistentes.

Antes del mensaje de Masedonio Mendoza se escucharon los aplausos y porras que gritaban “viva Mase”, demostrando así su orgullo por el hijo de la lluvia, su representante Na savi en el Congreso Local.

Masedonio Mendoza, inició su discurso leyendo un Fragmento del Manifiesto Zapatista en Náhuatl, recordando a los presentes “A mí no se me olvida que a los pueblos indígenas nos reconocieron hace 20 años en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 2°, y tampoco se me olvida que el pueblo afromexicano fue reconocido recientemente, hace apenas unos 2 años”.

“Hermanos: No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder”, indicó.

Cobijado por cientos de personas de diversos municipios de la Montaña guerrerense, el también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología aseguró que su compromiso no es solo con la tribuna sino también fuera de ella, con la ciudadanía que le otorgó su confianza.

En ese sentido, Mendoza Basurto recordó que en estos primeros 100 días ha acompañado diversos movimientos sociales y ha cooperado para atender de manera pronta a los diversos llamados.

“Convocamos a todo el profesorado de todas las regiones del estado, para que más allá de nuestras adversidades pensemos juntos en formas de superar el retraso educativo que hemos venido sufriendo por generaciones, por otras administraciones” dijo.

Asimismo, el legislador morenista exhortó a las autoridades educativas a una gran mesa de trabajo para no solo “remendar” el sector educativo, sino buscar exponer todas las problemáticas y encontrar juntos varias propuestas para solucionarlas. “Y con ello Invitamos a nuestra gobernadora Evelyn Salgado a estar presente y ponderar en esta cuarta transformación la verdadera ruta de solución del asunto educativo, porque es fundamental para el estado de Guerrero”.

El representante popular de la Montaña es el primer diputado de la actual legislatura que informa sobre sus trabajos legislativos y territoriales en sus primeros 100 días; poniendo frente a la población su desempeño como legislador Ta savi y los trabajos que ha planteado para sus hermanos los me’e phaa, naa savi, nahuas, ñomnda, así como el pueblo mestizo, afromexicanos, a quienes les reiteró el compromiso de que Guerrero sea reconocido como un estado pluricultural.

Destacó que ha visitado toda la región y con orgullo a sus municipios que representa como son: Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Xalpatláhuac, Tlapa de Comonfort y su tierra natal Metlátonoc.

Recordó que es integrante de las comisiones de Artesanías, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, y es el actual presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

En este último aspecto, hizo hincapié que la Montaña, concentra el mayor porcentaje de población que no sabe leer y escribir, así como el marcado rezago educativo. Por eso, desde la Montaña Roja y combativa lanzó la convocatoria a replantear la estrategia Educativa, reconociendo que no hay más condiciones educativas, pero se debe ponderar el patriotismo para rescatar al estado de Guerrero.

Como maestro, dijo conocer las carencias, desde básico hasta el profesional. Ejemplificando que en el nivel preescolar y foránea indígena no existe estructura oficial; los Mil 701 maestros que siguen cobrando becas y no salarios como maestros frente a grupo, necesitan ser recategorizados; en las secundarias hace falta el pago de horas a cientos de profesores.

Mientras que, en las preparatorias populares, solo como administrativos se les reconoce, pero no como profesores, “no existen para el sistema educativo”; mientras que hay 14 planteles de bachilleratos incorporados, en los hechos trabajan y forman a los jóvenes, pero no existen para el sistema, mismo caso en los Telebachilleratos comunitarios, no hay certeza laboral.

En el tema legislativo precisó que ha presentado 4 iniciativas y 11 intervenciones desde la máxima tribuna.

Entre las iniciativas, están el decreto para que los jueces del registro civil estén obligados a asentar en el acta de nacimiento el nombre solicitado por los interesados, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.

También propuso la iniciativa a la Ley Orgánica de nuestro Congreso del Estado, para que se agregará la propuesta de que la Dirección de Comunicación Social, difunda la información que se genere, en las cuatros lenguas que se hablan en nuestra entidad federativa como son Tu’ un savi, Me phaa, Ñomdaa y Náhuatl.

Llevando un tema como la venta de niñas y mujeres – en lugares como Cochoapa el Grande-, donde se busca erradicarlo, pero las Leyes sólo son en español, cuando la mayor parte de la población es monobilingue, en lengua Náhuatl. Por lo que reiteró la importancia de esta iniciativa.

Masedonio Mendoza también ha presentado iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de Estado de Guerrero para la Gaceta Parlamentaria; mientras que la cuarta iniciativa va enfocada a la desnutrición, la práctica del deporte y las habilidades motrices en la activación física en los sectores educativos.

También intervino por los 500 años de resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Programas Sociales del Gobierno Federal; En relación a la problemática del sector salud de la Montaña, en relacionada con el Fondo del Estado de Guerrero Ahorro Capitalizable (FEGAC) y a la renuncia y certeza del procedimiento del nuevo Fiscal General del Estado de Guerrero.

“El sentido puro de este, su diputado por el distrito 28, es servirles y no servirnos”, remarcó.

Para clausurar el evento la legisladora morenista, Araceli Ocampo Manzanares, reconoció en Masedonio Mendoza su pasión por servir, su sacrificio y su perseverancia, les dijo a los asistentes que están bien representados y los llamó a seguir acompañado al Diputado local en su lucha con la reforma Indígena y Aformexicana que continúa en el Congreso Local.

En este evento, estuvieron presentes, los alcaldes de Atlamajalcingo del Monte, Camilo Cano Guzmán; de Huamuxtitlán, Aurelio Méndez Rosales; el secretario General de Olinalá, Martín Vázquez Reyes; la diputada federal, Araceli Ocampo Manzanares, el diputado local y coordinador de la Bancada de Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, síndicos, regidores, comisarios y representantes de la región.