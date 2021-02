Diputado Héctor Apreza se manifiesta de acuerdo con la creación de nuevos municipios, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos

Chilpancingo Gro; a 22 de febrero del 2021.- El diputado Héctor Apreza Patrón dijo estar de acuerdo con la creación de nuevos municipios, siempre y cuando se consulte a la ciudadanía y se cumplan con todos y cada uno de los requisitos que señala la Ley para ello.

En entrevista, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI manifestó que existen solicitudes de comunidades para segregarse de sus respectivos municipios y poder constituirse en nuevas municipalidades, lo cual “es un reclamo legítimo, pero el Congreso del Estado debe actuar con mucha seriedad, sobre todo con responsabilidad para poder atender dicha petición”.

Indicó que se deben hacer las consultas ciudadanas correspondientes, y que incluso la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero establecen que debe hacerse un referéndum en cada municipio para determinar si la gente está o no de acuerdo con este proceso.

El también secretario de la Junta de Coordinación Política señaló que el Congreso debe analizar con mucho detalle que cada solicitud cumpla con los requisitos que señala la Ley, entre ellos, el más importante: que las comunidades den su anuencia antes que el Cabildo, “porque se han encontrado casos en los que algunas localidades no quieren segregarse de su municipio”.

Reiteró que es partidario de la creación de municipios; sin embargo, “hoy más que nunca los ciudadanos de cada municipio deben ser consultados y no sólo los que integran el Comité promotor, porque hoy por hoy, si las comunidades de un pueblo dicen ‘queremos segregarnos’ y cumplen con los requisitos de Ley, el Congreso debe tener la sensibilidad y dar el paso adelante”.

Puntualizó que si los comités promotores de nuevos municipios cumplen con todos los requisitos estipulados, el proceso de consulta en las comunidades sería rápido, además de que con las modificaciones a la Ley que hizo recientemente el Congreso, de eliminar el número de habitantes para la creación de municipios, es una gran ayuda; “pero eso no implica que no se tengan que cumplir los requisitos; se deben revisar cuidadosamente, porque de no ser así, el proceso podría ser impugnado ante tribunales y venirse abajo, lo cual sería un engaño a la gente”.