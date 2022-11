Diputadas respaldan a Yolczin Domínguez ante ofensas de Sánchez Esquivel

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 15 de noviembre de 2022. Diputadas del PRI, PT, PAN y Morena expresaron públicamente su respaldo a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Yoloczin Domínguez Serna, ante el calificativo de “ignorante” que le espetó en declaraciones a la prensa el diputado Alfredo Sánchez Esquivel.

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Gabriela Bernal Reséndiz, fue quien abrió el debate al hablar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, momento que aprovechó para denunciar el caso de violencia política en razón de género contra la diputada por parte de su compañero de bancada, quien la antecedió en el cargo al frente de la Jucopo, y señaló que la legisladora no es la única víctima de tal comportamiento por parte del legislador.

“Hoy le digo al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, que no tendrá más la comodidad de nuestro silencio. Hoy hablo a nombre de muchas compañeras y compañeros que se suman a esta denuncia. Las expresiones contra nuestra compañera diputada Yoloczin Domínguez Serna serán expuestas aquí, no tendrán nuestro encubrimiento, porque, además, no ha sido la única víctima”, señaló Bernal Reséndiz.

La diputada priista recordó que hace unos meses -cuando Sánchez Esquivel era presidente de la Junta de Coordinación- ella asistió a un encuentro organizado por el IEPC sobre prácticas afirmativas para erradicar la violencia contra las mujeres, y ahí el diputado elogió la integración paritaria del Congreso, orgulloso, pero luego dijo que ahora que hay 23 mujeres diputadas “que vengan y que demuestren que son capaces”.

Bernal Reséndiz expresó que las mujeres no tienen que demostrar de qué son capaces a ningún diputado, y dijo que la violencia contra las mujeres existe, pero los violentadores “nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Estamos juntas en esto. Porque si tocan a una, nos tocan a todas. Toda mi solidaridad, diputada Yoloczin, no está sola”.

Después de eso, subió a tribuna Sánchez Esquivel, quien ofreció disculpas a las diputadas y a las trabajadoras si les ha faltado el respeto con sus palabras o sus actitudes, y en particular a Domínguez Serna le ofreció una disculpa. Dijo estar dispuesto a tomar un curso, como otro que ya tomó, acerca del respeto que se debe tener a las mujeres.

Al diputado le sucedió la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien señaló que es importante trabajar en los procesos para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y el primer paso es reconocer lo que se está haciendo mal. Dijo que la erradicación de la violencia no tiene nada que ver con cuestiones partidistas o fracciones parlamentarias “y las cuestiones y señalamientos que se han hecho en contra de nuestra coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, quien tiene nuestro reconocimiento y nuestro apoyo total y absoluto, trastocan a las mujeres guerrerenses”.

Añadió que un tipo de violencia es cuando se desatan muchas más, y advirtió que “habemos mujeres comprometidas con el tema, y hay hombres aliados en la lucha por la erradicación”. Dijo que “criticar el desempeño de una diputada por su género y no por su trabajo, constituye una de las modalidades de violencia por la que tanto luchamos y buscamos erradicar”.

Por su parte, la diputada Leticia Castro Ortiz subió a tribuna para defender a Sánchez Esquivel y señaló que el señalamiento de violencia de género es “ridículo” y más bien un asunto personal, porque dijo que la expresión de ignorancia no tiene perversidad pues “hay ignorancia en todos lados, y sin embargo, yo no veo la ofensa. El hecho de que una persona carezca de conocimientos profesionales, pues lo convierte en ignorante; así es como se describen las cosas”.

Castro Ortiz empezó hablando con una voz muy tranquila, hasta que de pronto se molestó y empezó a hablar alto. Para ese momento, las diputadas Citlali Calixto, Marben de la Cruz (Morena), Leticia Mosso (PT), Ana Lenis Reséndiz (PAN) y Gabriela Bernal Reséndiz (PRI) se habían colocado a un lado de la curul de Yoloczin Domínguez Serna, quien en todo tiempo permaneció sentada, tranquilamente. Leticia Castro continuó cada vez más exaltada, reclamando que se presentaran pruebas en las denuncias contra Sánchez Esquivel, a quien se atribuye la demolición de la biblioteca del Congreso sin que existiera un dictamen más que para hacer remodelaciones, no tirar el edificio. Reclamó a las diputadas que pretendan decir “que es violencia política donde no la hay y nunca la habrá”, porque dijo que a ella ningún diputado le ha faltado el respeto. Pidió no alzar la voz nada más porque sí, y “si no les gusta, aguántenla; aguántense si no quieren”.

Desde las curules, una diputada aludió a que ya había acabado su tiempo, y Castro Ortiz exclamó: “déjeme terminar porque yo también escuché… ¡Déjeme terminar, porque yo también te escuché, y si quieres esta parte la vamos a llevar allá afuera!”

Posteriormente, la diputada Flor Añorve, del PRI, también subió a tribuna y dijo que, aunque había escuchado una disculpa, que le pareció bien, no es suficiente, sino se requiere cambiar la mentalidad, porque la violencia contra las mujeres empieza con algo pequeño “como una palabra o un insulto, por eso no deben minimizarse los insultos, ni porque provengan de una mujer, que muchas veces es utilizada”.

Finalmente, intervino el diputado Fortunato Hernández Carbajal, quien dijo que hay asuntos de violencia más relevantes, como las guerras, y sin embargo nadie se ocupa de ello. En ese punto se preguntó al pleno si el tema estuvo suficientemente discutido, y por mayoría se determinó que ya había sido suficiente, y ahí quedó el tema.