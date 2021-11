Desarrollan en el Congreso foro sobre la “Importancia del campo para la transformación de Guerrero”

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 25 de noviembre de 2021.- Este jueves en el Congreso del Estado se desarrolló el foro “La importancia del campo para la transformación de Guerrero”, en el que legisladores, funcionarios, académicos y líderes de organizaciones sociales y campesinas coincidieron en la necesidad de un mayor presupuesto, pero sobre todo una eficiente y correcta aplicación de los recursos que coadyuve con la productividad y la economía del sector rural.

Dio la bienvenida a los participantes el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacando que gracias al acuerdo y consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso se logró la conclusión de este importante evento en las instalaciones del Poder Legislativo.

En ese sentido, aseguró que las puertas del Congreso están abiertas a los campesinos organizados y hay plena disposición de las y los legisladores para escuchar opiniones y atender las legítimas demandas de los campesinos.

“Podemos un día no tener carro ni celular, o no gozar de muchos otros satisfactores, pero definitivamente no podemos dejar de alimentarnos; eso es algo que debemos valorar de quienes cultivan la tierra, los campesinos, a los que definitivamente hay que apoyar para que dejen de ser el sector olvidado y marginado de siempre”, externó.

Reconoció, asimismo, la labor de las organizaciones campesinas que juegan un papel importante en la lucha campesina, dando voz a los sin voz y apoyando a los productores que muchas veces no pueden trasladarse a las ciudades para realizar gestiones. “Sepan que estamos abiertos a todas las voces, sin distingo alguno de partidos ni ideologías”, remarcó.

Por último, les aseguró que analizarán el documento con las conclusiones del foro, con la aspiración de que sean integradas en el Plan de Desarrollo Estatal, con miras a la construcción de esquemas para una mejor comercialización y diversificación de productos del campo, certificación e industrialización, que permitan apalancar el desarrollo de la entidad.

En su oportunidad, el secretario de la Junta de Coordinación Política, Héctor Apreza Patrón, celebró la representación en el evento de la gobernadora, a través del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado, Jorge Peto Calderón.

Resaltó que es su deber como diputados luchar por los sueños de los campesinos y no de los partidos. En ese sentido, indicó que buscarán que haya en el Presupuesto Estatal 2022 asignaciones equilibradas y bien dirigidas que garanticen el desarrollo del campo, y reiteró su llamado a establecer una cruzada de legisladores, funcionarios, organizaciones y todo tipo de actores interesados para que desde la Federación se apliquen mayores recursos a esta entidad, y que sean bajo un esquema de planeación y de rendición de cuentas.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Estrella de la Paz Bernal, coincidió con la mayoría de intervenciones y ponencias en relación con que, para lograr el desarrollo del campo, es vital la ampliación de las partidas presupuestales, pero principalmente que sean bien aplicadas.

Remarcó que el campo está seriamente abandonado y los campesinos pisoteados por la imposición de políticas neoliberales; ante esto, dijo que es imprescindible generar ya políticas públicas que superen por mucho a las anteriores que, más que nada, engordaron los bolsillos de funcionarios, mientras que a los campesinos los engañaban con pequeños apoyos.

Les pidió confiar en que, sin duda, habrá un mejor presupuesto, gracias a la voluntad y compromiso social de la nueva administración estatal, que marcará una gran diferencia en la tarea de gobierno, sin corrupción, para favorecer a los más excluidos y lograr la anhelada transformación.

Las ponencias resaltaron la imperante necesidad de otorgar más presupuesto al campo para elevar su productividad, diversificar los cultivos, explotar las potencialidades y dar mayor valor agregado a los diversos productos.

Hablaron también de la importancia de articular programas y políticas para el desarrollo entre los gobiernos federal, estatal e incluso los municipales, con para poder fortalecer a este sector que representa el tercer eje económico de Guerrero.

También se congratularon porque las conclusiones del foro que se llevó a cabo en las últimas semanas en distintas regiones del estado, se hayan dado en las instalaciones del Poder Legislativo, donde se gestan los acuerdos y compromisos en bien del estado.