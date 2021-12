Convocará diputado Masedonio Mendoza a un gran pacto por la educación en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 14 de diciembre del 2021.- El diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, dijo que una de las acciones más importantes que ha tenido en estos primeros 100 días como legislador, fue la de presentar una iniciativa para que el trabajo legislativo se informe en las cuatro lenguas del estado.

En entrevista telefónica manifestó: “para mí es muy importante la iniciativa de adición de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde yo estoy pidiendo que desde la Dirección de Comunicación Social se informe el trabajo legislativo en las cuatro lenguas originarias”.

Consideró que tal vez “alguien ha de pensar que eso es insignificante, pero yo digo todo lo contrario, que estamos en un estado donde hay una buena cantidad de personas hablantes en lenguas originarias. Estamos hablando de 515 mil personas hablantes en alguna de las cuatro lenguas que existen en Guerrero y muchos de ellos son monolingües”, señaló.

Dijo que esta propuesta se está analizando en comisiones y que “al parecer se está de acuerdo en ella, pero el tema es el presupuesto”.

Por lo que hizo un llamado a las y los legisladores para que se apruebe la iniciativa ya que “es un derecho humano el acceso a la información y es importante que los hablantes en lenguas originarias conozcan las reglas y las leyes que los rigen porque entonces cómo queremos que acaten las leyes si no las conocen”.

“Cómo queremos que acaten las reglas o como queremos que conozcan sus derechos y sus obligaciones si no tienen acceso a los documentos y a las leyes en sus lenguas hablantes”.

El diputado local Tu savi puso como ejemplo el polémico y grave caso donde se dio la compraventa en matrimonio de una niña indígena.

Aunque el diputado Mendoza Basurto, insistió que este tipo de transacción económica no es parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Guerrero, por lo que dijo es necesario hacer una investigación más seria y profunda y no solo mediática, ” no niego que esto suceda en algunas comunidades pero no se puede ver como parte de los usos y costumbres de los pueblos originarios, por eso es importante que las leyes y las actividades legislativas se difundan en las cuatro lenguas que existen en Guerrero”.

Por otro lado, el diputado local por el distrito 28 de la Montaña, anunció que además de esta iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene considerado convocar a un gran pacto por la educación en Guerrero, en donde participen autoridades federales, estatales, municipales y docentes de todos los niveles, ya que consideró que, para resolver los grandes rezagos educativos en la entidad, no es solamente considerar más presupuesto al sector sino es una solución estructural.

Sostuvo que para esta propuesta será importantes sostener una mesa de trabajo con la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña para tratar específicamente los temas de educación que son tan importantes para Guerrero, por lo que lo propondrá a corto plazo.