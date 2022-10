Continúa la discriminación en Guerrero hacia personas en condición de tartamudez, advierte Jennyfer García Lucena

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 25 de octubre de 2022.- A 24 años de que se celebró por primera vez el Día Internacional de la Tartamudez las personas que sufren esta condición, siguen siendo objeto de discriminación, burla, maltrato físico, psicológico, violencia familiar, advirtió la diputada Jennyfer García Lucena, al intervenir este martes en tribuna en relación al “Día Internacional de la Tartamudez”.

En ese sentido, señaló que en Guerrero no existen campañas informativas que aborden el tema de la tartamudez y su impacto en las personas que la padecen.

Añadió que, a pesar de ser un problema cotidiano, existe desconocimiento por parte de los padres de familia y las autoridades del estado, que día a día conviven con las personas que padecen esta condición.

Esto, debido a la falta de capacitación o de información; en la mayor parte de los casos, este problema no es atendido en las etapas en la que aún es tratable, dejando como consecuencia problemas en el desarrollo emocional de las personas.

Asimismo, se adolece de legislaciones en las cuales se garanticen los derechos de las personas con tartamudez, especialmente el derecho a la salud integral, así como a la educación incluyente, señaló la legisladora perredista.

“Lo peor de todo es que ni siquiera existen cifras reales para saber cuántas personas padecen esta condición”, advirtió.

García Lucena expresó: “A las personas que padecen esta condición quiero decirles, que yo también la sufro, he vivido y se lo que es ser discriminada, se lo que es no ser escuchada, sé lo que es el miedo, la vergüenza, la depresión, por ello desde esta Tribuna seré su aliada, pues si bien los esfuerzos institucionales son pocos, por no decir nulos, subiré las veces que sea necesario con el fin de que esta condición sea visibilizada y se informe a la sociedad cuales son los efectos que provoca cuando no es tratada a tiempo, ello con el único fin de que, tengamos una sociedad más tolerante y dispuesta a escucharnos”, dijo García Lucena.

“Estamos en los tiempos adecuados para visibilizar no solo la enfermedad, sino también para que conozcamos y visibilicemos a las personas que la padecen, creo que es tiempo de actuar, no sólo ser demagogos”, dijo.

Recordó que ha presentado dos iniciativas relacionadas con este transtorno, que se encuentran en comisiones, ”sólo espero que no se nos vaya la legislatura, sin darle la relevancia que merece a este padecimiento”, señaló a sus compañeros legisladores.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades del estado y legisladores “a poner cada quien de su parte, para que este transtorno sea visibilizado en la sociedad, ya que en un esfuerzo conjunto podemos hacer que en un futuro las personas que sufren este padecimiento, tengan un desarrollo emocional pleno y libre de los efectos que provoca, pues a través de su tratamiento temprano puede incluso curarse”.