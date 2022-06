Congreso, el más transparente en Guerrero: Alfredo Sánchez

Anuncio

Acapulco Gro; a 15 de junio de 2022.- Ante miembros de la asociación “Grupo ACA”, de este puerto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, presentó la ponencia “Reformas Electorales en el Estado de Guerrero”, con la que explicó el proceso de consulta a comunidades indígenas y afromexicanas en temas electorales, de seguridad y educación.

Durante el encuentro, le cuestionaron los problemas que vive actualmente Guerrero en temas de violencia e inseguridad y pidieron que el Congreso llame a rendir cuentas a la titular de la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido, Sánchez Esquivel comentó que en las facultades del Congreso está la de llamar a comparecer a la fiscal cuando lo consideren pertinente, pero precisó es un tema de análisis y de concretar acuerdos. Además, manifestó su respetó a la estrategia de seguridad del Ejecutivo y la Fiscalía.

Sin embargo, adelantó que llevará la propuesta de llamar a reunión de trabajo a quienes ejercen la responsabilidad de la seguridad en el estado con la idea de coadyuvar en lo que corresponda al poder legislativo.

Destacó también que, de recibir un Congreso en la posición número 31, pasó a segundo lugar en materia de transparencia “ya que para exigir transparencia primero hay que ser transparentes”.

Respecto a las preguntas sobre el avance legislativo, Sanchez Esquivel explicó que la Jucopo, ha resuelto 70 de 80 turnos.

También le preguntaron por qué el Poder Legislativo no ha aprobado el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al respecto respondió con firmeza: “democracia, real democracia”, lo que implica que se tienen que construir los concensos para lograr lo acuerdos pertinentes.

“Es un tema al que estaba acostumbrado el Poder Legislativo, que le dijeran que tenía que hacer, somos otro Poder; somos respetuosos del Poder Ejecutivo, pero somos otro poder, y podemos opinar diferente. Y en esa lógica, al no atender líneas, al no hacer eso, porque no nos las dan, ahí comienza la real democracia”.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación política, dijo que la 63 legislatura ha cambiado la dinámica de que los diputados no se ven en territorio, ni escuchan el reclamo social.

Por el contrario, aseguró que ha sido una legislatura conciliadora y de total apertura para atender a grupos manifestantes para dialogar, incluso, atendiendo reclamos para evitar que provoquen afectaciones al resto de la población por cierres carreteros.

Por último, reconoció que Guerrero, tiene en el Congreso, representación plural y pluricultural donde se ve reflejado el estado en su conjunto.