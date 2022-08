Ataques en su contra, porque quieren quitarlo como coordinador de Morena, señala Sánchez Esquivel

Anuncio

*Con la gobernadora, relación institucional sin subordinación, subrayó el presidente de la Jucopo

Chilpancingo Gro; a 03 de agosto del 2022.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, afirmó que “actores externos, funcionarios públicos que avergüenzan y dan pena por actuar tan poco profesional”, dirigen ataques mediáticos en su contra porque no han podido removerlo de la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, a la que dijo no está aferrado pero tiene que llegar alguien que en verdad quiera al partido y no se dedique solamente a recibir línea y levantar y bajar la mano conforme se lo ordenen.

Al abordar el tema en una entrevista radiofónica les recomendó a quienes pretenden boicotear su trabajo que dejen de perder el tiempo y se dediquen a cumplir con las funciones que les corresponden, porque un Estado como Guerrero requiere del trabajo y dedicación de quienes forman parte del gobierno para resolver la problemática compleja que enfrenta.

“Pero como poder Legislativo seguiremos haciendo lo que nos toca, siendo respetuosos y no nos distraemos en este tipo de luchitas que no llevan a nada, tenemos actividades en el poder Legislativo, tenemos que estar en pie de lucha, para nosotros no hay vacaciones”.

Actores externos quieren imponerse en el Legislativo

Referente a las publicaciones en redes sociales que le atribuyen la propiedad de una casa en Chilpancingo, que habría recibido por parte de una empresa constructora como parte de los acuerdos para la ejecución de las obras de la Biblioteca del Congreso, el legislador respondió:

“Lo sorprendente, ayer lo ironicé, se supone que una empresa me debe una casa, pues me la tendría que dar, según este panfleto, este pasquín, resulta que una empresa me dio una casa de una biblioteca que no se ha construido, que no la licita el Congreso, la licita Obras Públicas del Estado y que el recurso lo tiene Obras Públicas del Estado y que nosotros, como poder Legislativo no tenemos acceso a ninguna parte de ese recurso”, detalló.

Sánchez Esquivel agregó que, como siga la guerra sucia en su contra, “el día de mañana será que me regalen también, no sé, un hotel por las obras de la carretera que se abre en alguna parte del Estado, en Tlapa”.

Explicó que estos ataques son producto “de un nivel de desesperación que lo único que muestra es la falta de oficio político de muchos para hacer lo que les corresponde”, porque el Legislativo es un poder autónomo, respetuoso, hermano de los demás poderes que se suma al trabajo diario para que a Guerrero le vaya bien.

Sin embargo, afirmó que como Congreso “no podemos permitirnos que actores externos quieran imponerse dentro del poder Legislativo intimidando a diputados, amenazando a diputados y queriendo hacer valer su voluntad en un poder que representa al pueblo de Guerrero”.

Y destacó que quienes lo quieren desplazar de la coordinación parlamentaria de Morena “no tienen elementos más que esos (infundios)”, porque antes de ser diputado no se involucraba en la política, desde algún partido o como representante popular, pero sí defendiendo una visión como la del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien apoya desde su etapa como universitario, pero fuera de ahí “no tenemos cola que nos pisen”.

Expresó que la mejor forma de demostrar el cariño al pueblo de Guerrero es con trabajo, “pero ahora resulta que por hacer bien las cosas, por haber hecho al Congreso transparente, brincar del lugar 31 al número 2, molesta a la gente, ordenar las finanzas del Congreso molesta a ciertos sectores, hacer que el recurso que recibimos, ningún recurso extra más que lo que se entrega cada año conforme al presupuesto, y comenzamos a poner orden, a darle mantenimiento al poder Legislativo, pero no les gusta”.

Alfredo Sánchez dijo que no está aferrado a mantenerse como coordinador parlamentario, destacó que hay diputados de Morena con quienes puede no coincidir en algún tema, pero el grupo es unido y respetuoso de las diferentes visiones, lo cual le ha permitido desahogar temas como la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo, las consultas a los pueblos indígenas, que por décadas no se habían tocado en el poder Legislativo de Guerrero, entre otros asuntos.

“Nosotros ponemos sobre la mesa nuestro trabajo, y cuando las mayorías consideren que nosotros tenemos que ser reemplazados, seremos los primeros en llevar de la mano, empujar y ser los primeros defensores de quien coordine el proyecto de mi Grupo parlamentario”.

No obstante, dejó en claro que el grupo parlamentario de Morena tendrá que ser coordinado por alguien que en verdad quiera al partido, y que en verdad sea una persona que con dignidad, con trabajo y responsabilidad se lo gane, “no por imposiciones, porque eso lo único que demuestra es que alguien pretende o busca poner a una persona que nomás suba y baje la mano”.

Reiteró que la función como Congreso del Estado es que a Guerrero le vaya bien y cada quien debe trabajar desde su trinchera, “así que yo invito a estas personas, a estos actores que no nos distraigamos, hay que ponernos a trabajar por el bien de Guerrero”.

En Morena no hay coerción ni voto corporativo

Respecto a si las diferencias al interior del grupo parlamentario se han agudizado porque hay quienes apoyan a diferentes aspirantes a la presidencia de la República, y aunque faltan dos años para la elección ya se están dedicando a la sucesión presidencial, Alfredo Sánchez opinó:

“He comentado abiertamente en mi Grupo parlamentario con mis compañeros, porque son mis pares, yo no soy su jefe de los diputados, somos pares, (que) hay libertad de participación de todos los diputados, pueden participar por Claudia Sheinbaum, por Marcelo Ebrard, por Ricardo Monreal, por Adán Augusto y por cualquier otro candidato a la Presidencia de la República, es la libertad fundamental que tienen todos, sin ser coercionados ni quererlos forzar a que participen por uno o por otro

“Eso de querer forzar a una persona que participe por uno o por otro hay que dejárselo a los que tanto hemos criticado en el pasado, todos tenemos que participar, es una fiesta la democracia, no la imposición y decirte que falta tiempo, pero México es grande, Guerrero es grande”, comentó.

Pero a los funcionarios públicos, recomendó, que se pongan a trabajar y que el activismo y el proselitismo lo dejen “para los actores políticos, al margen del servicio público, porque los servidores públicos tienen mucho trabajo que hacer y los actores políticos, con la libertad de no estar en el ejercicio público, pueden hacer y deshacer con su tiempo, pero si los funcionarios públicos están invirtiendo tiempo en acciones políticas, no es correcto ni pertinente en tiempos de la austeridad republicana y de la Cuarta Transformación”.

El legislador reiteró que en Morena no puede haber voto corporativo como el que se estilaba en partidos políticos del viejo régimen, donde había línea para votar en un solo sentido, contra lo cual ha peleado la izquierda desde hace tiempo.

“Hemos de recordar aquellas batallas tan importantes que dio nuestro senador de la República, Félix Salgado Macedonio, cuando le arrebataron el triunfo, cuando se lo quitaron, cuando todos sabíamos y veíamos y escuchábamos que había ganado; por eso se luchó para que eso no ocurra, se luchó para que en verdad haya justicia y verdadera democracia, eso lo tenemos que hacer todos, hoy más que nunca que se es gobierno, que se tienen las riendas de este Estado, todos de la mano y con nuestra Gobernadora por delante, tenemos que luchar por la democracia, por la libertad de que todo mundo puede decidir con libertad y no ser coercionado”, enfatizó.

Con la gobernadora, relación institucional y de respeto

El presidente de la Jucopo subrayó que con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda -ambos del partido Morena- tiene una relación 100 por ciento institucional, “una Gobernadora que la miramos siempre trabajando por el bien de Guerrero y nosotros del poder Legislativo hacemos lo propio, en todo lo que contribuya a la gobernabilidad”.

Como ejemplo, puso la aprobación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero y la reforma al artículo 14 de la Constitución política local, que reglamentan el funcionamiento de las policías comunitarias:

“El poder Legislativo dio la cara, hizo una consulta, aprobó una ley que hoy en día es una herramienta del poder Ejecutivo para regular las policías comunitarias, que no pueden traer armamento de grueso calibre, no pueden tener policías que tengan antecedentes penales, solamente pueden ser elegidas por la comunidad, nadie se puede auto asumir policía comunitario, todo eso lo hicimos y es una forma de contribuir para que tuviese herramientas el poder Ejecutivo para que meta orden en las policías que están al margen de la ley”.

“Nosotros creemos que el trabajo entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo siempre tiene que ser en la lógica de respeto entre los poderes, y por eso siempre nuestra relación con el poder Ejecutivo será institucional, de respeto y de trabajo coordinado”, reiteró el legislador.

Sánchez Esquivel reconoció que la gobernadora siempre ha sido respetuosa de la división de poderes, y hoy no se ve al Congreso del Estado como una Oficialía de Partes del Ejecutivo, donde se acata y se aprueba todo lo que le envía sin análisis ni discusión previa.

“Veo una gobernadora joven, activa, con una clara visión de cómo sacar adelante este Estado, un Estado complicado, pero cada uno hace lo propio y nosotros desde el poder Legislativo haremos lo que nos corresponda, sin escatimar tiempo, esfuerzo y dedicación para que le vaya bien a Guerrero, por nuestra parte está siempre la disposición de trabajar por el bien de nuestro Estado”, concluyó.