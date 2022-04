Aprueba Congreso lineamientos para comparecencia de autoridades que incumplan recomendaciones de Derechos Humanos

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 08 de abril 2022.- El Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que se emiten los lineamientos para el desahogo de comparecencias de autoridades en casos de no aceptación o incumplimiento de recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

Al fundamentar el dictamen, la diputada Leticia Mosso Hernández, en su calidad de presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, indicó que la finalidad de estos lineamientos es garantizar un esquema que facilite el proceso de comparecencia de cualquier servidor público que incumpla o realice omisión injustificada de las recomendaciones emitidas por la CDHEG, quien tendrá el derecho a expresar las razones de su conducta, o bien justificar los hechos u omisiones en que hubiere incurrido, previo informe requerido por el Congreso local.

Agregó que la normativa vigente establece en el procedimiento en materia de Derechos Humanos la solicitud formal de la CDHEG al Congreso del Estado, cuya comisión, si lo considera necesario, someterá a consideración del Pleno la solicitud de comparecencia de la o las autoridades respectivas, donde se deberá incluir la participación de la presidenta del organismo defensor.

Una vez recibido el turno, la comisión legislativa revisará el expediente para verificar la procedencia de las constancias que le acompañan y si demuestran la no aceptación, el incumplimiento u omisión de la recomendación de que se trate; y en caso de que no se anexe la documentación necesaria o existan dudas, dentro de los próximos cinco días hábiles contados a partir de la recepción del turno se requerirá información a la Comisión de Derechos Humanos estatal, que tendrá hasta 72 horas para dar contestación.

Luego de ello, la comisión legislativa emitirá un acuerdo económico y requerirá, a través de su Presidencia y mediante oficio, a la autoridad responsable y/o servidor público el informe fundado y motivado que demuestre el incumplimiento o no aceptación de la recomendación, otorgándosele un plazo máximo de diez días hábiles para responder; y en caso de no atenderlo, se le hará un segundo requerimiento para que, en un plazo de 48 horas, remita la información correspondiente. Agotado este término, no se concederá ninguna prórroga.

La diputada Leticia Mosso dijo que con dichos lineamientos se pretende atender y desahogar todas las recomendaciones emitidas por la CDHEG a servidores públicos, con el propósito de que el Poder Legislativo, en el ámbito de su competencia, coadyuve para garantizar el respeto a los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.