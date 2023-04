Aprueba Congreso, iniciativa de Julieta Fernández para agravar el delito de abuso sexual a menores

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 27 de abril del 2023. El Congreso del Estado de Guerrero, aprobó una Iniciativa presentada por la Diputada Julieta Fernández Márquez que propone elaborar un banco de datos sobre violencia familiar y sexual y establecer agravantes al delito de abuso sexual contra menores de 18 años.

Desde el 2008 el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), acusó que existen redes de bandas internacionales de pederastia, explotación, pornografía y turismo sexual de niños, niñas y adolescentes menores de edad en estados como Tijuana, Cancún y Guerrero, este siendo abanderado por Acapulco como el primero presentando el más alto índice a escala nacional en la práctica de estos delitos.

“Es importante mencionar que en México el promedio de edad de las víctimas de abuso sexual es de 5.7 años, siendo sus principales agresores personas cercanas a ellos como hermanos, hermanastros, padrastros, tíos y padres” apuntó.

Dijo que todo esto repercute gravemente en las víctimas al crear baja autoestima, conductas sexuales de riesgo, embarazos no deseados o hasta el suicidio.

Explicó que dentro de los principales problemas eran que la Ley no se encontraba actualizada y muchas veces no se atienden la edad de la víctima y las afectaciones que un acto sexual puede generar en un menor, porque no se relacionaba como agravante para el abuso sexual cometido en contra de una persona mayor de 12 años, pero menor de 18 de años.

Aseguró que su iniciativa propone establecer agravantes claros y específicos en contra de abusadores hacia víctimas, llamándole abuso sexual a cualquier acto que se ejecute en personas menores de dieciocho años, mismo que en anteriormente no se tenía contemplado como tal.

Con esta propuesta realizada por la diputada Julieta Fernández y aprobada por el Congreso de Guerrero, también se considera la creación de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra menores, dando pie a que el Sistema Estatal de Protección Integral guarde estrecha relación con los Sistemas Nacional de Protección Integral, así como de carácter municipal y con la Ley General De Niñas, Niños Y Adolescentes en Guerrero.