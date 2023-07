Analiza la Jucopo la integración de la Mesa Directiva del Congreso, afirma Yoloczin Domínguez

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 17 de Julio de 2023.- La diputada Yoloczin Domínguez Serna adelantó que la integración de la Mesa Directiva será abordada entre lunes y martes por la Junta de Coordinación Política, para lo cual se está dialogando con quienes integran este órgano, a efecto de que este miércoles se elija en el Pleno a las diputadas y diputados que encabezarán los trabajos del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

En entrevista, la legisladora dejó en claro que desde que asumió la Presidencia de la Jucopo ha buscado lograr la estabilidad y gobernabilidad al interior del Congreso, a través del dialogo, los acuerdos y el respeto a las opiniones de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Al ser cuestionada en el sentido de que el grupo de Morena se reunió el viernes para designar a quien ocupará la Presidencia de la Mesa, como circuló en algunos medios el fin de semana, la legisladora rechazó tal versión, y aclaró que, aunque se trató el tema, nunca se dieron nombres, dejando a la Jucopo la determinación.

“Lo que se pretende es que no suceda lo del 15 de junio, donde lamentablemente no se generó el consenso para la designación. Soy respetuosa de lo que mi grupo parlamentario me indique, pero es importante, como su coordinadora, dejarles en claro que debemos ir a una votación con acuerdos previos, cosa que comprendieron perfectamente, y esto indica que mi grupo abona al tema de la gobernabilidad”, abundó.

La legisladora también fue cuestionada sobre la versión de que en esa reunión de diputados y diputadas morenistas se planteó que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, solicite licencia, por lo cual explicó que sí se tocó el tema, pero se dejó en claro que “el Congreso no es la instancia que va a determinar la permanencia o no de cualquier representante popular”.

En ese sentido, indicó que cuando el tema llegue al Poder Legislativo, si llega, existen instancias como las comisiones de Examen Previo e Instructora, que darán puntual seguimiento a una eventual solicitud de juicio de procedencia por parte de la Fiscalía General del Estado. “Pero hasta el momento no se tiene nada”, remarcó.

La diputada reiteró que el Congreso del Estado no actuará de manera oficiosa y no serán caja de resonancia para seguir enrareciendo el clima político que prevalece. “Nuestra obligación es actuar con prudencia, responsabilidad y, sobre todo, con apego a la ley”, apuntó.