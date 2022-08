Absoluto respeto a la gobernadora Evelyn Salgado: Alfredo Sánchez

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 11 de agosto del 2022.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, manifestó su respeto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a su investidura, sin embargo, alertó que tiene colaboradores que les falta de compromiso.

Aclaró que no tiene ningún diferendo en particular con la mandataria estatal, ni con su padre, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, pero alertó que algunos actores políticos externos tienen el interés confrontarlos.

“El ejecutivo es la gobernadora del estado”, sentenció en entrevista.

“La gobernadora del estado merece todo mi respeto, una relación cien por ciento institucional, pero hay que señarlo que tiene colaboradores que le están quedando a deber mucho al estado de Guerrero”, abundó.

Destacó el trabajo incansable de la gobernadora.

“El reconocimiento es a esa mujer que la vemos que como hoy está en la capital (Chilpancingo), en la tarde está en Acapulco y en la tarde-noche está en la zona Norte, desviviéndose por dar un trabajo como se debe a nuestro estado, pero hay algunos colaboradores que no están contribuyendo”.

El político líder del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso local, el mismo partido que representa la mandataria estatal en el Poder Ejecutivo, señaló que “algunos actores políticos buscan generar una división” entre ambos, pero afirmó que esa no es la ruta.

“Esta ruta sí va a ser de respeto, de institucionalidad en la que nosotros vamos a poner nuestro granito de arena o nuestras piedrotas para que le vaya bien a Guerrero. Para construir caminos, así como ocupas arena, ocupas piedra y concreto, es una suma de muchas cosas”, señaló.

Además, rechazó la versión de que él, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, haya creado un frente de contrapeso político al Poder Ejecutivo.

“Yo no cree ningún frente, yo no cree ninguna corriente política, eso no está permitido (en Morena), pero yo no parto de ese principio”.

“Nosotros somos actores que nos reuniremos en repetidas ocasiones cuantas veces sea necesario para compartir opiniones, para compartir experiencias, porque, así como me puedo reunir con compañeros de Morena, me he reunido con compañeros del PRD, del PRI. La figura del diputado y más del presidente de la Jucopo es buscar los acuerdos y la conciliación, no podemos ser sectarios”, destacó.