Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Trascendidos, filtraciones, comentarios, análisis y reflexiones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Martes 3 de agosto de 2021.

Casi a punto de cumplir tres años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador calibra la mira telescópica para afinar puntería y evitar que siga habiendo errores administrativos y políticos que dañen las estrategias planteadas desde el inicio de su gestión. En los pasillos del poder retumban floridas y tabasqueñas expresiones por el enojo y fastidio a las equivocaciones generadas por las pésimas actuaciones de miembros del gabinete.

Esta perspectiva pone en el centro de atención presidencial cambios en la titularidad de secretarías y organismos paraestatales, teniendo en mente la recomposición de su convocatoria personal que, vista desde el fracaso de la consulta ciudadana con la cual pretendía obtener vinculación para enjuiciar a exservidores públicos, sufre de una baja porcentual bastante preocupante.

No se trata de una cuestión menor, pues si la clase política tradicional, las élites económicas y el “fuego amigo interno” detectan más debilidad podrían generarse estancamientos legislativos, pérdidas electorales significativas para él y su partido en 2024, restricciones en el poder judicial, pérdida de control político y gobernabilidad, así como bloqueos en los centros financieros y diplomáticos internacionales.

López Obrador ajusta botones y estará enfocado en mover las fichas de dominó, tratando de disminuir jugadas que sean imprevistas, originadas en los “war room” de la oposición y apaciguar críticas de medios de comunicación que, lo crea o no, influyen negativamente en la aceptación social y la operación efectiva de la 4T. Así pues, barajea cambios en el gabinete formal y ampliado, a fin de tener el mayor número de aciertos.

Atrás de la tramoya de las conferencias matutinas y giras de trabajo, López Obrador no tiene hoy en día la confianza suficiente en la eficacia de ciertos funcionarios, pues en lugar de dar lucimiento a su imagen y al gobierno, lo están acorralando hacia una espiral de descrédito donde invierte mucho tiempo y esfuerzo en defender lo indefendible en lugar de transmitir logros contantes y sonantes.

En los últimos días sólo se ven desatinos tras desatinos. Por ello para diciembre próximo se prevé que las secretarías de gobernación, de seguridad y protección ciudadana y sus órganos; de energía, de salud y economía tengan nuevos titulares. El único nombre filtrado es el de Manuel Bartlett Díaz, que supuestamente ocupará la cartera de gobernación.

¿Por qué en estas secretarías? Porque los asuntos sensibles en dichas secretarías no originan avances y mucho menos elogios al presidente de México, lo que se traduce en incumplimientos: contención/disminución de la violencia y comisión de delitos; políticas energéticas y económicas que no dejan sentir beneficios directos para la población y, de un programa de salud que no otorga certidumbre para abatir la pandemia Covid 19 (Sars-Cov 2) y así proveer medicamentos y tratamientos en el sector hospitalario.

Para muestra una flor del jardín: Es un secreto a voces las diferencias del primer mandatario con el subsecretario Hugo López Gatell y el secretario Alcocer que defiende al amigo contra viento y marea. El subsecretario de prevención y control de la salud pasó de ser consentido a renegado, perdiendo la tribuna vespertina que lo hacía aparecer diariamente en los medios masivos de comunicación. Tal vez esta visibilidad y su ineficacia lo pusieron en tal situación, que incluso llegó a tal grado que en una reunión efectuada la semana pasada, el presidente pegó con el puño cerrado la mesa de uno de los salones del palacio nacional, recriminándole impericia. Se sabe también que las titulares de gobernación y economía volverán al poder legislativo a cumplir sus encargos constitucionales. Así sin más.

A) Ante las contrariedades el presidente López Obrador tiene un escudo natural para obviar el fracaso, minimizando todo lo que parece pérdida, anteponiendo piel curtida y lenguajes galimáticos. Si sus proyecciones no se cumplen la culpa es de los opositores políticos, de los neoliberales conservadores, de las autoridades del INE y del sistema capitalista globalizador. Causa risa al mayoreo las palabras, gestos y manoteos que expresa en las conferencias mañaneras cuando algo sale mal.

😎 En estos momentos está por adquirirse un sistema antidrones para la seguridad de palacio nacional. Se gastará nada más y nada menos que 8 millones de pesos para comprar software y aparatos que inhiben la operación de drones en las inmediaciones del edificio histórico donde habita López Obrador. ¡El miedo no anda en burro!…….el sistema representa extra-protección, la cual se suma a la cada vez más grande y agresiva guardia de centuriones disfrazados de defensa populistoide que cuida la integridad del primer mandatario. ¡El soldado….y lotería!

2.- El gobernador de Guerrero no muestra oposición al presidente de México.

Para no meterse en honduras el actual gobernador, Héctor Astudillo Flores, está ceñido a los mensajes presidenciales. Si hay que activar las clases presenciales para fines del mes de agosto, pues se hará, obviamente anteponiendo un temeroso “pero”…….si el semáforo epidemiológico se encuentra en esa fecha en color verde o si existen condiciones para el regreso de cientos de miles de jóvenes y niños (aunque las instalaciones escolares estén en pésimo estado y no se hayan dado acercamientos con maestros, administrativos y padres de familia). Si debe entregar la estafeta sin retrasos y alejarse de los reflectores mediáticos, pues así lo hará, no obstante, las críticas que está recibiendo por parte de correligionarios priistas.

En el rol de transmisor de las políticas de contingencia anticovid-19 y cortador de listones al inaugurar obras en las siete regiones de la entidad, Astudillo Flores verá pasar sin pena ni gloria sus últimos meses como mandatario regional. Nada que ver con algunas declaraciones de gobernadores de oposición, como por ejemplo el de Jalisco. ¡La Chalupa……..y lotería!

3.- El desalojo del palacio municipal de Acapulco.

Empleados de seguridad del ayuntamiento de Acapulco comentan en corto que decenas de cajas de cartón son extraídas de la oficina de la presidencia municipal, secretarías, oficinas y cubículos edilicios. Suponen por el volumen y peso que van cargadas de documentación. Parece ser que nadie quiere dejar hilos sueltos ni datos, pues el imperativo es que la nueva administración no tenga antecedentes y mucho menos conocimientos precisos sobre los manejos políticos y administrativos de los últimos tres años.

Papeles, unidades de almacenamiento digitales, discos compactos y regalos son sacados por las noches para ser luego colocados en camionetas y automóviles no oficiales.

Se menciona que a un costado de la dirección de comunicación social -en el espacio contiguo a la malla ciclónica que separa al palacio municipal del parque papagayo- se cavan pozos en la oscuridad para que en su interior se queme documentación. Una vez que la papelería es consumida por el fuego los hoyos son tapados con arena. Los informantes dicen que, en oficinas ubicadas en otros inmuebles, es decir, fuera del perímetro del parque papagayo, también se lleva a cabo la “operación marabunta”.

Si esto es cierto estaríamos constatando que hay novatez, insensibilidad, irresponsabilidad y cinismo por parte del gobierno municipal saliente, ya que este tipo de situaciones (que nadie duda hayan podido darse en pasadas administraciones) por lo menos no eran comentadas.

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor, catedrático-investigador y asesor.

