En los pasillos del Poder

Lunes 2 de agosto de 2021.

1.- La consulta ciudadana del 1° de agosto: instrumento para medir el pulso de las masas a 3 años de gobierno.

2.- El gobierno del estado de Guerrero: ¡Vámonos yendo!

3.- La presidenta de Acapulco desea irse por la puerta trasera.

1.- La consulta ciudadana del 1° de agosto: instrumento para medir el pulso de las masas a 3 años de gobierno.

Independientemente que la consulta sea la culminación de una de las promesas electorales de Andrés Manuel López Obrador para que el imaginario social pudiera expresar formal y directamente la demanda que, desde hace años flota en el ambiente nacional, referida al enjuiciamiento de gobernantes corruptos; su operatividad representa la aspiración presidencial de medir el termómetro político para saber si todavía posee poder de convocatoria a la mitad de su ciclo sexenal.

Desde que el INE anunciara que sí organizaría la consulta, el partido Morena y el primer mandatario dispusieron artillería pesada para que la población estuviera motivada a depositar un Sí al enjuiciamiento de exservidores públicos que traicionaron la confianza popular y gobernaron en contra del bienestar común. Miles de personas aglutinadas en brigadas promocionales y spots transmitidos por los medios de comunicación fueron vistos y escuchados a sol y sombra. Sin embargo, en lugar de percibir un griterío popular para ensalzar el esfuerzo institucional de unidad por una causa, las voces del lópezobradorismo trataron de imponer “dudas razonables”, convirtiéndose en “frijoles en paellera”, augurando fallas e intereses tenebrosos.

López Obrador, funcionarios, gobernantes y políticos morenistas se dieron a la tarea de criticar la supuesta pasividad del INE y los hilos ocultos para desanimar a los mexicanos de acudir a las urnas. La estrategia proveniente de palacio nacional es una cortina distractora para tapar que en tiempos de pandemia y crisis social y económica (aunque sea negado por las instancias oficiales) la sociedad mexicana está preocupada en protegerse del Covid 19 y encontrar las fuentes suficientes para llevar sustento en alimentación, salud, servicios públicos y educación.

En cualquier escenario previsto o no, los resultados son altamente positivos para López Obrador: 1) Si obtiene el quórum para enjuiciamiento, el presidente tendría la ocasión para comprobar que aún tiene hegemonía sobre las masas ciudadanas y la excusa perfecta para abrir expedientes judiciales contra exfuncionarios sin que esto signifique cacería de brujas o cobro de facturas, haciéndolo pasar como demócrata de pura cepa, 2) Si no se reúne el porcentaje requerido del padrón nominal de electores no importa, pues la intención central del convocante presidencial nunca fue procesar a sus predecesores, sino demeritar la actuación de las autoridades electorales, tener a los exservidores como comparativos a su figura, exponiendo “las manos ocultas” que movieron el serendipity mexicano, que según la óptica del poder lópezobradorista siempre han tenido la pretensión de bloquear iniciativas democratizantes.

Desde que se planteó la consulta existe la insistencia -con justa razón- que si el gobierno de la República tuviera pruebas fundamentadas sobre el desempeño corrupto de quienes ocuparon cargos públicos pudo dar inicio a juicios en las instancias correspondientes sin necesidad de recurrir a “baños de pueblo”.

La verdad es que se gastaron 530 millones de pesos, se transmitieron un poco más 377 mil cápsulas promocionales, 5 mil 300 anuncios (en bardas, carteles, edificios y espectaculares), se instalaron 57 mil módulos y emplearon a más de 250 mil “funcionarios” de casilla, resguardo policiaco y de la guardia nacional, entre otros muchos enseres; con el fin de materializar la iniciativa presidencial en medio de una pandemia que no sólo ha ocupado recursos del erario, sino también provocado la pérdida de cientos de miles de vidas y la profundización de la miseria.

Los resultados de la consulta popular indican que no es vinculante, en virtud de que el porcentaje participativo apenas alcanzó el 8%, cifra muy lejana al 40% que se requiere para que se proceda al enjuiciamiento de exservidores públicos. Evidentemente el Sí obtuvo una mayoría arrasadora (93%). Obviamente, no triunfó el escenario previsto como número uno para López Obrador. No podrá colocarse la corona de laurel porque es visible que perdió punch.

En los próximos días estará acusando del fracaso de su convocatoria a los neoliberales, a la partidocracia, a los medios de comunicación fifís, al INE y a cualesquier especie política que no cuadre con las pretensiones del comandante del sistema presidencialista en México. Por dentro le gana la risa, pues al final de cuentas se realizó la consulta que quería.

Tras bastidores, las redes secretas del poder tejen panoramas exclusivos para la élite para continuar “dando atole con el dedo” a los millones de mexicanos que se encuentran en las clases sociales media-baja y baja, así como en los estratos de pobreza y pobreza extrema, con el propósito de preparar los adornos para la continuidad, sea cual sea el partido político o candidato(a) a promover como prócer de los valores y principios más elevados de la democracia procedimental…….La sociedad en general no tiene la más mínima idea de que fue inducida a la consulta para conocer la opinión que de antemano ya se sabe.

Nunca se mencionó que la mayoría de los delitos teóricamente imputables a exservidores públicos ya prescribieron, sobre todo para dos de los expresidentes colocados en la pasarela de enjuiciamiento: Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. ¡El catrín……..y lotería!

2.- El gobierno del estado de Guerrero…….. ¡Vámonos yendo!

La olimpiada de natación 2020-2021 no está en Japón, sino en el estado de Guerrero, estado gobernado hasta el momento por el priista Héctor Astudillo Flores. En los últimos días y como puede suponerse será hasta la conclusión del sexenio, el ejecutivo regional está en la piscina nadando “de pechito”, es decir, no se meterá “en camisa de once varas”, a efecto de esquivar los reflectores federales o causar escozor en los miembros de la administración entrante. Tan es así que desde hace algunos meses su esposa -que aparecía en la mayoría de sus giras de trabajo y exponiendo logros en el DIF- ya no es visible en los medios de comunicación, como estrategia preventiva ante cualquier tipo de señalamientos que pudieran impactar negativamente la gestión gubernamental.

Así pues, Astudillo Flores va a aparecer en actos conmemorativos, en ruedas de prensa para anunciar las medidas a tomar por la contingencia sanitaria e inaugurando obras y servicios públicos pendientes de ser publicitados, con el propósito de que se fije un buen sabor de boca en grupos sociales beneficiados. El gobernador a punto de abandonar el palacio de gobierno de Chilpancingo hace suya la sentencia que emitió hace tres décadas el exsecretario general de la CTM en México, Fidel Velázquez: “Quien se mueve no sale en la foto”, dándole una novedosa interpretación coyuntural, ya que no moverse es sinónimo de pasar inadvertido y así no generar olas que demeriten su actuación, pero sobre todo para quedar en buenos términos con la gobernadora electa y su equipo, y de esta forma, no restarle protagonismo.

Si Astudillo Flores se hace a un lado de las marquesinas mediáticas y de los críticos sistémicos es muy probable que el proceso de entrega-recepción sea terso y no tirante. ¡El nopal…….y lotería!

P.D.: Trascendió que Félix Salgado Macedonio se incorporó a los trabajos del senado (aunque en principio sólo de manera virtual). Este hecho supone que vendrá a Guerrero los fines de semana, o bien, solicitando licencias temporales.

Si esto es así la gobernadora electa empezará a desenvolverse con mayor autonomía, mientras el legislador de la cámara alta estará encargado de operar estrategias y vinculaciones a nivel nacional que abran mejores oportunidades de gobierno para Evelyn Cecia Salgado Pineda. Prueba de ello han sido los acercamientos con autoridades federales, presidentes municipales y gobernadores de otras entidades.

3.- La presidenta de Acapulco desea irse por la puerta trasera.

Adela Román Ocampo, presidenta de Acapulco en funciones, adoptó una postura de muy pero muy bajo perfil, tratando de pasar desapercibida ante el caudal de críticas ciudadanas por ser considerada la responsable directa del desgobierno. Aparece en reuniones con reducidas audiencias para informar los mecanismos autorizados para controlar el Covid 19 y las medidas que van a tomarse en caso de cambio del semáforo epidemiológico, como por ejemplo: reducción de horarios de operación en negocios, acceso a playas y movilidad en calles y oficinas, pero no más.

Enfundada en vestimentas de manta o lino con colores estrafalarios y joyería por demás llamativa, la alcaldesa desea pasar inadvertida para “llevársela más o menos tranquila” en los dos meses que todavía faltan para que abandone el palacio municipal. El viernes pasado, a pregunta expresa, respondió que no sabe si las clases presenciales van a reanudarse a finales del mes de agosto. Insípidamente aseguró que aunque comparte la idea del presidente de la República nadie sabe si esto será un hecho, dejando al semáforo epidemiológico la concreción o no de este imperativo presidencial. ¡Ni siquiera una afirmación directa puede expresar la presidenta, carajo!

Por este tipo de actuaciones el pronóstico es que el término de administración será de inacción total, que por cierto, fue y sigue siendo el signo más característico del trienio a punto de fenecer.

Ayer, al mediodía, acompañada de un séquito a su servicio, acudió a depositar la boleta con el Sí al enjuiciamiento de exservidores públicos. Vestida en traje autóctono con exagerados bordados de flores multicolores, dijo que acudía como una demócrata preocupada en que se cumpla la ley porque no es justo que estén libres quienes han saqueado las arcas nacionales. ¡Gulp y más Gulp! Dijeron algunos presentes………No se vaya a morder la lengua dijo don Juan, un profesor jubilado que día con día acude a una cafetería del zócalo de Acapulco, que se encontraba observando las urnas de la consulta.

P.D.: Hasta donde tengo información nadie comunicó a Adela Román Ocampo (por miedo, desconocimiento u omisión premeditada) que en la mañana de ayer, mientras las casillas para la consulta ciudadana se instalaban, aparecieron lonas impresas en dos de las entradas y salidas más importantes de la ciudad donde podía leerse que la presidenta debía irse inmediatamente si tenía vergüenza y temor de ser encarcelada. ¡Zaz! Golpe duro a la abogada convertida por generación espontánea en política, que accedió al gobierno local prometiendo devolverle lustre a Acapulco y no logró siquiera el abasto permanente de agua potable, tapar baches ni recolectar basura, entre otra decena de asuntos sin atender.

Como han puesto al descubierto empleados y mandos medios de la administración tropicaloide, lo que sí permitió fue la admisión de personajes que se desenvolvieron en las oficinas gubernamentales como auténticos buitres de los recursos públicos.

Así como se sabe que habrá comisiones especiales de investigación para resolver casos relevantes para el Estado mexicano, lo más seguro es que en estos días se den instrucciones para la integración de brigadas especializadas para retiro de publicidad negativa en calles y edificaciones de Acapulco. ¡El violín……..y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

