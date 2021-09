Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, noticias, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Lunes 20 de septiembre de 2021.

Diálogos que pudieron darse entre gobernantes en el Infierno de Dante Alighieri.

Primer diálogo: Estados Unidos (EUA) y México (MEX).

Suena el teléfono…….

EUA: Hello AMLO. Te llamo para que sepas que las relaciones con México están en su mejor momento. Tu país es un socio de gran importancia geopolítica.

MEX: Gracias mi estimado Joe Biden. Qué bueno que hablas para comunicar que sería formidable que demostraras grandeza política y respetaras la soberanía de Cuba. Puedes hacer posible que se termine el bloqueo contra la isla caribeña.

EUA: Ooooohhhhhh. Desde este momento México está incluido entre las 10 naciones con mayor penetración del crimen organizado y esto afecta las relaciones bilaterales y la vinculación de tu gobierno populista con los organismos financieros internacionales.

MEX: Pues me vale cacahuate Joe. El Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel está conmigo festejando el 211 aniversario de la Independencia nacional. No vayas a enojarte y mejor demuestra cortesía, así como ordenaste la retirada de tropas militares de Afganistán.

EUA: Voy a revisar a profundidad las condiciones en que están nuestras relaciones comerciales y los términos del Tratado de América del Norte. Te garantizo que voy a modificar las cláusulas y México no tendrá ningún tipo de concesiones.

MEX: No seas vengativo Joe. Es impostergable que haya cambios en la política estadounidense para frenar la desigualdad hacia Latinoamérica, teniendo como prioridad la supremacía de los intereses de los grandes consorcios capitalistas.

EUA: Jajajajajajaja. Vamos a revisar y cambiar a nuestro favor las medidas de contención del flujo migratorio, los procedimientos para el envío de remesas económicas de tus paisanos y a endurecer nuestras políticas económicas de ayuda. Aprovechando la ocasión, te aviso que empezaré a sacar varios trapitos al sol en los 20 años que tienes de ser político anti-sistémico.

MEX: Nada, nada. Voy a ser el nuevo libertador de las Américas y refundaré la Organización de Estados Americanos, o bien, crearé un nuevo organismo para que las sociedades latinoamericanas sean tratadas con dignidad. Seremos una especie de Comunidad Europea en América y el Caribe.

EUA: Qué bueno saberlo. ¿Sabes una cosa? No voy a asistir al encuentro que me tienes preparado para finales de este mes. Ahora sé que no tengo motivos para verte.

MEX: Todo es culpa de los neoliberales………

EUA: Bye……..

Segundo diálogo: El actual Gobernador Héctor Astudillo Flores (HAF) y la Gobernadora electa de Guerrero Evelyn Salgado Pineda(ESP)…….. Suena el celular.

HAF: Buena tarde Evelyn ¿Está todo en orden con el proceso de transición de poderes?

ESP: Hola licenciado. Hay un reverendo relajo en la entrega-recepción.

HAF: ¿Cuáles son los problemas?

ESP: Que sus representantes no están proporcionando todos los documentos relativos a las áreas administrativas-financieras y operativas.

HAF: Voy a girar nuevamente instrucciones precisas para que tengas los datos completos.

ESP: Así me dijo la última vez y nada de nada. Ojalá que ahora sí cumpla, pues de lo contrario no habrá embajada en Perú o Bolivia, mi estimado licenciado.

HAF: Claro que sí tendrás la información. Nada más no vayas a olvidarte que no puedes profundizar en los temas comentados hace 2 semanas en Casa Guerrero.

ESP: Si cumple con dejarme una entidad sin mayores conflictos tendrá su recompensa.

HAF: Sí señora Gobernadora electa.

ESP: Lo dejo licenciado. Voy a reunirme con presidentes municipales, regidores y legisladores de Morena.

HAF: Gracias Evelyn. Por mi parte voy a convivir este fin de semana con mi familia, ya que no puedo hacerlo con otras personas que se decían amigos y aliados. Desafortunadamente se han alejado poco a poco de mi persona, pero ya verán que resurgiré de las cenizas…….

ESP: Hasta la vista licenciado. Nos vemos pronto.

HAF: Adiós Gobernadora…….

Tercer diálogo: la Presidenta de Acapulco Adela Román Ocampo (ARO) y la Presidenta electa Abelina López Rodríguez (ALR) después de que la alcaldesa rindiera su tercer informe de resultados…….

ARO: ¿Cómo viste mi tercer informe?

ALR: ¿De verdad quieres saber?

ARO: Claro que sí. Me interesa conocer tu opinión.

ALR: Eres una reverenda sinvergüenza. Dijiste una bola de mentiras y me estás dejando un Acapulco en ruinas.

ARO: ¡Ay Abelina! No te preocupes. López Obrador te protegerá. No te dejará sola como lo hizo conmigo.

ALR: Si nunca te dejó sola. Todo mundo sabe que siempre radicó recursos y te protegió frente a los adversarios de la 4T.

ARO: Nunca alcanza el dinero Abelina…..son tantos y tantos gastos.

ALR: Ya me voy, pero antes te quiero pedir que a partir de hoy no me llames ni te me acerques. Ponte en contacto con mi gente para cualquier asunto administrativo. Para mí eres una persona non grata.

ARO: Qué chocante te has vuelto Abe.

ALR: A partir de este instante no aceptaré ningún acercamiento. Retírate con la poca dignidad que te queda porque si no te voy a soltar unas bofetadas que te removerán los pésimos arreglitos que te hiciste en el rostro en la clínica privada del síndico Solorio Almazán.

ARO: Te vas a arrepentir Abelina. Cuando retorne a mi magistratura voy a “revivir” varias demandas en tu contra que están en la congeladora judicial.

ALR: La que va a arrepentirse eres tú Adela. No te vas a salvar de la auditoría que realizaré a tu desgobierno. Juro que voy a encargarme de que todas las instancias fiscalizadoras te investiguen a fondo y procedan en consecuencia.

ARO: Ya lo veremos.

ALR: Pues ya lo estarás sintiendo.

**Baltasar Hernández Gómez es politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

