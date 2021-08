Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Lunes 23 de agosto de 2021.

1.- ¿Quién “enseña el cobre”? ¿El Presidente de México, el INE, el TEPJF y todos los demás?

2.- ¿Quién tendrá la titularidad del gobierno del estado de Guerrero?

3.- La Presidenta de Acapulco que se va y la Presidenta electa ¿A qué se dedican?

*********************************

1.- ¿Quién “enseña el cobre”? ¿El Presidente de México, el INE, el TEPJF y todos los demás?

Antes de que finalizara la semana pasada el Presidente López Obrador afirmó que la sociedad mexicana está dándose cuenta quiénes “muestran el cobre” para llevar agua a su molino, en clara referencia a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el conteo total de votos de las elecciones a gobernador del estado de Campeche, mismos que habían dado originalmente el triunfo a Layda Sansores. De la misma forma el mandatario nacional se refirió a las actuaciones del INE, subrayando que es un organismo de dudosa legitimidad, que antepone los intereses partidocráticos y no respeta la democracia mexicana.

El jefe del Ejecutivo federal critica y amenaza no sólo de palabra, sino que advierte que sus postulados están concentrados en una iniciativa para reformar las estructuras político-electorales, que será presentada formalmente al Poder Legislativo, a fin de que haya una transformación radical para impulsar, de una vez por todas, la democratización de la nación, a fin de que el pueblo de México sea el que dé la última palabra en la elección de gobernantes y la revocación de mandatos.

Sugiere que sólo así se eliminarán los intereses ultraconservadores. Andrés Manuel, “El Pejelagarto”, remarcó que en este preciso momento los impartidores de justicia electoral “salieron un dechado de democracia al autorizar el conteo voto por voto y casilla por casilla en Campeche”, lo cual, dijo, era impensable hace años cuando la verdadera oposición exigía la comprobación de sufragios.

De igual forma se expresó de los legisladores que votaron en contra de la instauración de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para analizar y aprobar, en su caso, la ley de revocación de mandato. López Obrador indicó que muchos diputados y senadores son neoliberales al servicio de la mafia del poder y el salinismo.

Para el Presidente de México los que no están a favor de sus postulados o no desean conectarse al reloj tabasqueño son enemigos políticos, pero al unísono, adversarios del bien nacional. Si partidos, instituciones no dependientes de su esfera jurisdiccional, comunicadores, intelectuales, líderes, empresarios, artistas o ciudadanos de a pie no muestran concordancia con las posturas que exhibe públicamente, inmediatamente son etiquetados y tratados como fauna nociva que intenta volver al pasado para que México no tenga desarrollo económico igualitario ni democracia.

El primer mandatario acusa a sus oponentes de “enseñar el cobre” y ser parte de una conspiración conservadora que protege al salinismo que todavía –dice él- controla muchos módulos del sistema político mexicano. Lo cierto es que la arenga surgió porque el TEPJF ordenó la revisión de las elecciones para gobernador en Campeche y por eso la emboscada contra el máximo órgano de impartición de justicia electoral, exigiendo sangre en el ring político, a través de exigir a los magistrados que renuncien por dignidad y que se reestructure completamente el Tribunal.

Lo más probable es que potencie sus expresiones si es que el TEPJF notifica que Evelyn Cecia Salgado Pineda, hija del nunca bien ponderado senador Félix Salgado Macedonio, no puede ser la próxima gobernadora del estado de Guerrero, debido al supuesto incumplimiento de un precepto constitucional que establece que un candidato debe renunciar a un cargo público 90 días antes de las elecciones. El diferendo entonces está centrado en que Evelyn Salgado no renunció puntualmente al cargo de Delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco (cargo recibido del gobernador priista Héctor Astudillo Flores…..¡Qué cosas veredes Sancho Panza!

Más allá de los sucesos inmediatistas, López Obrador puso en la vitrina pública el cobre de los demás, olvidándose que el cobre presidencialista aparece cuando se aprecia el cumplimiento a medias de sus promesas o en el ataque que hace a funcionarios de su propio gabinete cuando las situaciones no se materializan de acuerdo a sus augurios.

El cobre brilla cuando no puede explicar por qué un gran número de mujeres y hombres que integran su círculo más cercano de amigos y funcionarios convivieron y colaboraron con Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, al que considera el capo mayor de la mafia del poder, es decir, su enemigo número 1, como él mismo lo denomina.

A continuación enlisto algunos nombres de las mujeres y hombres de este grupo: Olga del Carmen Sánchez Cordero, Manuel Bartlett Díaz, Esteban Moctezuma Barragán, Roberto Salcido Aquino, Alfonso Durazo Montaño, Ignacio Ovalle Hernández, Alfonso Romo Garza, Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila y Juan Ramón de la Fuente, entre otros servidores públicos de menor visibilidad, pues sus cargos son de rango menor a Secretario o Subsecretario de Estado. ¡El cazo…….y lotería!

2.- ¿Quién tendrá la titularidad del gobierno del estado de Guerrero?

La clase política de Guerrero está en vilo, toda vez que hace 4 días el candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura, Mario Moreno Arcos, anunció en redes sociales -sin comentarlo explícitamente- que está en espera de la resolución del TEPJF que tiene que ver con la impugnación interpuesta para hacer ilegible la constancia de mayoría otorgada a Evelyn Salgado Pineda.

El mismo día del anuncio salió a tribuna el polémico representante de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña (doctor en derecho que aparece en nómina de la Universidad Autónoma de Guerrero como asesor de la rectoría, percibiendo un salario mensual de 83 mil pesos sin presentarse a laborar ni enviar proyectos académicos o administrativos) a arengar a militantes y simpatizantes del partido dominante desde 2018, para que defiendan los sufragios captados por la “Torita”, el pasado domingo 6 de junio.

Hasta donde tengo conocimiento, el TEPJF va a resolver que Salgado Pineda no puede ser Gobernadora, toda vez que no cumplió con el precepto constitucional que establece la renuncia a cargo público 90 días antes de efectuarse las elecciones. Si esto es verdad los resultados electorales se desvanecen y entonces el impasse político se alarga, creándose una serie de indefiniciones con pronósticos muy reservados para Guerrero, más aún cuando hay una pandemia que ha puesto al país en una crisis económica y social. ¡Zaz! Los escenarios proyectados donde muchos se frotaban las manos en señal de triunfo están cayendo como castillos de arena realizados en playa azotada por ciclón.

De ser así, el cambio de 180 grados estaría provocando -de principio- el adiós a la monarquía familiar y destruyendo el entrelace de bastones de mando de las tribus morenistas. Adiós a la estratagema de Héctor Astudillo que aspiraba a acomodarse en el espectro político morenista. Adiós a la colaboración directa de la Presidencia de la República con la entidad, así como adiós al apuntalamiento de las principales ciudades más importantes de Guerrero que tenían puestas sus esperanzas en una gubernatura afín a sus colores partidistas. ¡La estrella…….y lotería!

3.- La Presidenta de Acapulco que se va y la Presidenta electa ¿A qué se dedican?

La Presidenta que se va, Adela Román Ocampo, anda de tumbo en tumbo, siendo unas veces protagonista de inauguraciones de cursos-talleres de capacitación, clausuras de diplomados, presentaciones de libros y otras vocera de las medidas antiCovid 19, reprendiendo a ciudadanos que no traen cubrebocas en la calle y felicitando a hoteles y comercios que tienen bien colocados los tapetes sanitizadores y las botellas de gel en las entradas de acceso.

Con un rostro maltratado que refleja fastidio y con la mirada puesta en el sillón de magistrada numeraria que dejó vacío hace 3 años en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, cargo al que accedió -según aseguran destacados juristas regionales- por medio de la designación subrepticia de un exgobernador al que le sirvió en varios asuntos legales y administrativos, Román Ocampo se refugia en las oficinas del palacio municipal resguardada por elementos de la Marina, colaboradores y familiares incondicionales, viendo pasar los problemas sin hacer nada, los cuales tienen en la anarquía a la ciudad de Acapulco.

Colonos, comerciantes, hoteleros, inversionistas, proveedores, operadores de pipas de agua, trabajadores, jubilados, taxistas, comerciantes, pescadores, restauranteros y ciudadanía en general ya no saben qué hacer para que la actual Presidenta dé soluciones a los incontables problemas por no contar con servicios públicos básicos. Como respuesta reciben la impavidez como sello de despedida.

Sólo por citar un caso: decenas de “piperos” están exigiendo el pago de millones de pesos por el servicio de entrega de agua proporcionado en las colonias populares, ya que desde hace meses la alcaldesa no paga. Señalan que la Presidenta municipal los ha engañado y pretende heredar el conflicto a su sucesora.

Como dato a resaltar: no es posible que se carezca de un servicio básico como es el agua, toda vez que el desgobierno de Adela Román no proporcionado agua potable en casas habitación y negocios, situación que es muy peligrosa si tan sólo recordamos que desde hace año y medio estamos en medio de una pandemia a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, la Presidenta electa Abelina López Rodríguez se mueve en aguas turbulentas durante este periodo de transición municipal, acudiendo a gestionar apoyos en dependencias federales y organismos civiles y empresariales para acotar tiempos y empezar sus funciones sin demoras, pues sabe que la situación que hereda de su predecesora es funesta.

No sólo se trata de gobernabilidad y gobernanza, sino de procurar servicios públicos desde el momento de su arribo formal, a efecto de que lleguen a los acapulqueños. Atrás de ello no sólo está la pretensión de no ser atacada y vilipendiada como lo fue Adela Román, sino la querencia de mantener, lo más que se pueda, las simpatías hacia el partido que la propulsó y que los niveles de aprobación del Presidente López Obrador no disminuyan más.

Asimismo, Abelina López se introduce en el ambiente político, ya que en su último pronunciamiento afirmó que fuerzas oscuras no desean que haya una mujer en la gubernatura de Guerrero, confiando en que debe haber respeto a la soberanía popular.

La defensa no es porque Evelyn Salgado Pineda sea una política con capacidad comprobada o amiga, sino porque tiene que quedar bien con el padre, Félix Salgado Macedonio, así como también con la táctica política de López Obrador y su partido Morena de acaparar el mayor número de gubernaturas, presidencias municipales y legisladores. Al final de cuentas López Rodríguez cree tener el apoyo del Presidente para gobernar Acapulco de manera distinta a la de su predecesora.

Trasciende que la Presidenta electa insiste que a ella no le va a pasar lo mismo que a Adela Román Ocampo, ya que insistirá en aumentar el contacto con la sociedad, teniendo consigo el auxilio nacional, toda vez que gobernará en los tres últimos años del gobierno lópezobradorista y no queda de otra más que repuntar los marcadores político-electorales, que en los últimos meses han caído en forma alarmante, lo cual enciende los focos de alarma del líder real de Morena y seguidores para garantizar una continuidad gubernamental. Ya se verá. ¡El sol…….y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

[email protected]