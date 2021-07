Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Trascendidos, filtraciones, comentarios, análisis y reflexiones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Martes 27 de julio de 2021.

1.- ¿Un nuevo modelo de seguridad en México?

2.- El martes 3 de agosto se reunirán otra vez el actual gobernador y la gobernadora electa de Guerrero.

3.- Acapulco 2021.

*¿Un nuevo modelo de seguridad en México?: La semana pasada la secretaría de gobernación anunció que va a proporcionar capacitación a miembros de la secretaría de marina, con la finalidad de que estén preparados en técnicas de detención de criminales in fraganti, es decir, “con las manos en la masa”.

Asimismo, recibirán instrucción sobre los procedimientos jurídicos a seguir como autoridad en funciones de seguridad pública.

La noticia tendría que ser tomada como aliciente, pues puede ser la oportunidad para que se disminuyan sensiblemente los índices de criminalidad en las 32 entidades federativas, toda vez que las policías han sido rebasadas por la delincuencia común y organizada.

Sin embargo, en varios circuitos de especialistas dicha mención es apreciada como la remilitarización de la seguridad pública que debiera ser un asunto eminentemente civil.

La pregunta de por qué los marinos y no los militares son los que reciben dicho adiestramiento da pie a muchas suspicacias……. ¿La marina es mejor que la defensa nacional?

En los pasillos del poder fuentes hay la certidumbre que no es así, ya que los marinos serán agentes con la tarea de disminuir los índices delincuenciales, imponiendo respeto absoluto a la autoridad y así los criminales del fuero común recapaciten más de tres veces la comisión de ilícitos.

A los militares se les está capacitando -de manera sigilosa- en otra vertiente: los miembros de la defensa nacional serán quienes enfrenten a la delincuencia organizada, aplicando métodos más categóricos, lo que significa que en el momento de detención y/o confrontación con criminales van a tener abiertas dos opciones: 1) Si se procede a la captura “limpia”, luego entonces pueden realizarla, teniendo en mente que va a haber un proceso efectivo para lograr sentencia judicial y 2) Capturarlos y trasladarlos a instalaciones militares, a efecto de que informen sobre sus jefes, intenciones y alcances, para luego encerrarlos sin estridencias, o bien, desaparecerlos.

La línea dura en los encargados de la seguridad nacional cree que si el gobierno federal desea reducir contundentemente la violencia no puede proseguir reproduciendo esquemas tradicionales donde los criminales tienen ocasión de repeler, salir libres y mantener casi intacto su poderío económico. Dicen que si hay luz verde al nuevo paradigma habrá resultados.

Las críticas y observaciones que posiblemente haya por parte de los defensores de los derechos humanos y las mentes puritanas no deben ser consideradas como murallas impenetrables que obliguen a dejar este modelo de seguridad, en virtud de que serán muchísimas más las voces que aprueben las medidas.

En el imaginario social está fijada la idea de que sólo con mano dura en este renglón podrán reducirse al máximo secuestros, extorsiones, asesinatos, prostitución, trata de personas y robos. ¡Carambola de tres bandas!

P.D.: En Acapulco la presidenta electa, Abelina López Rodríguez confirmó que la seguridad pública estará bajo el mando de un oficial de marina, con el propósito de que haya una exacta coordinación con el gobierno federal.

*Nueva reunión de Evelyn Salgado Pineda y Héctor Astudillo Flores: El próximo martes 3 de agosto el mandatario estatal saliente y la gobernadora entrante volverán a reunirse para ir concretando el proceso de entrega-recepción. Héctor Astudillo adelantó que los tres temas a tratar en este acercamiento son: manejo de la pandemia Covid 19, administración pública y finanzas.

Para la fotografía volverán a sonreír y halagarse, pero atrás del tinglado persiste la urgencia de que queden debidamente integradas las carpetas que dan cuenta sobre la gestión estatal.

La urgencia para la gobernadora electa es que se contacten a la mayor brevedad posible Tulio Samuel Pérez Calvo y funcionarios de la secretaría a su cargo con el equipo de transición, entre los que se destaca Carlos Álvarez Reyes.

Se menciona que también podrían estar Jorge Peña Soberanis y José Luis González de la Vega ¿Cómo ven? Más allá de los nombres, se pronostica un estira y afloja pronunciado, pues algunas personas del círculo íntimo de ambas partes aseguran que el gobierno en funciones tiene muchos huecos difíciles de pasar por alto.

*Acapulco 2021: Durante 15 meses (enero 2019 a abril 2020 )la presidenta municipal en funciones, Adela Román Ocampo, tuvo la coyuntura idónea para materializar programas y acciones trascendentales para Acapulco, ya que en 2019 no estuvo presente el Covid 19 y en los 3 meses de arranque de 2020 el virus no se convertía en pandemia. Tuvo la oportunidad de hacer algo significativo para Acapulco y los acapulqueños, pero no quiso y tampoco pudo.

En el primer tercio de gestión la alcaldesa saliente estuvo dedicada a replicar estándares gubernamentales de antaño, nadando “de pechito” y en la más completa opacidad y en los últimos meses de administración también.

Muchos empleados del palacio municipal ubicado en la colina del parque papagayo han declarado que los asesores y familiares de Román Ocampo prefirieron no proponerle nada, limitándose a adularla, a fin de sacar el máximo provecho de convenios en obras y servicios públicos, publicidad, inversiones y la quita de propiedades a través de la detección de inactividad en el área encargada de predios municipales.

Ya “enseñorada” la recién graduada maestra en derecho, dio manga ancha a sus allegados. Con el campo abierto comenzaron a disfrutar las mieles del poder tropicaloide.

Los medios de comunicación dieron cuenta de imágenes donde ella repartía apoyos, inauguraba una que otra pequeña obra gestionada por regidores, pero nada más.

Su gestión fue una serie de imágenes frívolas que la hacían pasar como una funcionaria con contacto social, que luego se remitían a la capital del país para que se viera que estaba cumpliendo con los principios de la 4T.

La impericia política y arrogancia de Adela Román demostrada en su trienio provocó luchas intestinas en el cabildo, lo que originó un burocratismo extremo en la toma de decisiones y que no existiera continuidad para poner manos a la obra en los servicios municipales.

Fue tanta su ceguera que proporcionó recursos de todo tipo a sus ediles consentidos, que al final lo capitalizaron para sus fines, dejándola “chiflando en la loma”.

Para algunos regidores la alcaldesa abrió partidas especiales para sustentar pagos de prerrogativas fuera de presupuestación, lo cual es un desvío de dinero que produjeran mejores servicios públicos, a través de construcción y mantenimiento.

Parafraseando un comercial de televisión de la década de los noventa del siglo XX donde aparecía un joven que le preguntaba a su padre sobre la herencia de una camioneta pick-up: ¿Y las ideas que iban a traerse de Dubái para reposicionar Acapulco, apá?

En estos momentos Román Ocampo no da entrevistas formales ni banqueteras ni aparece en medios de comunicación. Si acaso emite uno que otro comunicado general por medio de sus cuentas en redes, que por cierto fueron muy mal manejadas.

Hoy está enfocada a ser vocera de salud federal, recomendando que se sigan las recomendaciones para mantener en control los efectos de la pandemia Covid 19.

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor, catedrático-investigador y asesor.

