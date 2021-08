Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Jueves 19 de agosto de 2021.

1.- La estrategia publicitaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador para difundir tres años de gestión.

A 11 días de cumplir la mitad de su mandato constitucional, López Obrador presentó un adelanto de lo que será su estrategia de comunicación para publicitar las acciones más relevantes de su gestión gubernamental. Ante la mirada de periodistas congregados en la conferencia matinal de ayer, hizo promoción de un spot audiovisual en el que señala que en palacio nacional ya no existen ladrones. El avance exhibido fue comentado por el Presidente de México como un recordatorio de que se está gobernando con honestidad.

En el video puede observarse a López Obrador frente a un mural de Diego Rivera donde aparecen las imágenes pictóricas de la historia mexicana, que para él sintetizan las primeras tres transformaciones, remarcando que él está poniendo las bases para la cuarta transformación, la correspondiente a la modernidad con sentido humano/social. Entre rictus de confianza y alegría, apuntó que los promocionales dedicados a los fifís, es decir, a los mexicanos que se creen superiores desde las canonjías enajenantes. Dentro de este estrato clasificatorio el primer mandatario incluye a las millones de familias de la clase media.

Lo que podía ser una gran oportunidad para divulgar los avances de sus tres años de administración se convierte en una retahíla ideológica donde lo más trascendental es convencer a los mexicanos que la cuarta transformación es un paraíso democrático donde todos tendrán la oportunidad de vivir felices. El gobierno está enfocado a repetir y repetir que vendrán tiempos mejores (Ah, como recuerdo la canción de Yuri y el eslogan de campaña del ahora senador Manuel Añorve Baños cuando fue candidato a la presidencia de Acapulco).

La videografía presentada está realizada por una compañía subsidiaria de uno de sus fans más famosos, Epigmenio Ibarra, que tiene como objetivo recalcar que en palacio nacional no hay rateros ¿Y en las Secretarías de Estado, organismos públicos descentralizados y desconcentrados, gubernaturas y presidencias municipales? En el pecado se lleva la penitencia, dice un adagio popular y esto puede apreciarse cuando en este momento López Obrador afirma que su gobierno está sentando las bases para que la cuarta transformación surja en el panorama nacional. Con esta declaración se aprecia que seis años de gestión no son suficientes para lograr su meta, pues sólo está trabajando para construir apenas las estructuras de soporte ¿Piensa entonces que es necesario un proyecto que vaya más allá de 2024, es decir, con él al frente otra vez o atrás de quien se siente en la silla presidencial? ¡El mundo…….y lotería!

2.- La cuarta reunión del Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y la Gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda.

Anteayer se reunieron por cuarta ocasión el Gobernador Héctor Astudillo Flores y la Gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda para abordar los asuntos concernientes al ámbito de competencia de la Secretaría de Gobierno y formalizar ahora sí, la instalación del comité de entrega-recepción. En esta ocasión Astudillo Flores sí llevaba colocado el cubrebocas para salvar los protocolos de sanidad impulsados por la Secretaría de Salud, ya que en la pasada reunión hizo caso omiso de las instrucciones sanitarias y recibió así sin más a Salgado Pineda, lo cual originó fuertes críticas de la opinión pública que está obligada a vivir cumpliendo los lineamientos anti Covid 19.

El encuentro fue frío, dando y recibiendo salutaciones para las impresiones fotográficas que posteriormente fueron reproducidas en redes sociales oficiales y varios medios de comunicación. En el fondo el actual Gobernador quiere zanjar lo más rápidamente posible los formulismos políticos y abocarse por completo a los trabajos que está realizando con sus colaboradores más cercanos para justificar errores y cuestiones poco transparentes que pudieron haberse cometido en las dependencias bajo su mando.

Trascendió que atrás de cámaras estaba un séquito de mujeres y hombres con un pie al abordaje de puestos públicos de alto nivel en el próximo gobierno. Ahí estaban congregados personajes pertenecientes al círculo íntimo del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, expriistas y miembros de las tribus morenistas. La Gobernadora electa se limitó a decir que todavía no hay ningún nombramiento oficial y que sólo está seguro el cargo que desempeñará su hermana Liz como presidenta del patronato del DIF. ¡La dama…….y lotería!

3.- La Presidenta de Acapulco desea volver al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

Salió a la luz pública la solicitud de la actual Presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, que presentó al Congreso del Estado para que quede sin efectos la licencia tramitada hace tres años para regresar como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Nadie había filtrado la petición aún cuando el requerimiento fue entregado desde hace una semana. Todo se manejó con sigilo. Muchas personas al saber el movimiento que siguió discrecionalmente la alcaldesa en funciones mueven la cabeza en señal de contrariedad, pues se dan cuenta que Adela Román nunca tuvo la intención de cumplir honrosa, eficaz y eficazmente con el mandato que recibió de rebote al sumarse los sufragios del “fenómeno López Obrador” el 6 de junio de 2018.

Así sin más preámbulos, Román Ocampo pone al descubierto que su intención fue jugar a ser la Presidenta de uno de los municipios más importantes del estado de Guerrero, teniendo el salvavidas puesto, ya que siempre quiso saborear las mieles de la política tropicaloide, teniendo la seguridad de su toga y tribuna en el Tribunal de Justicia. De esto se desprenden los porqué de su inacción y falta de voluntad para trabajar en la solución de los problemas más sentidos de Acapulco, que no los arregló ni un ápice, pero que sí profundizó por la desorganización administrativa y operativa de las dependencias del gobierno municipal que todavía cree estar presidiendo.

No le quedó de otra más que regresar al Tribunal, ya que no pudo obtener la candidatura del partido Morena a la gubernatura en este año y tampoco fue invitada a un puesto de primer nivel en la administración estatal que será presidida por Evelyn Salgado Pineda. ¿Será que tras la investidura de magistrada especula que no va a ser tocada por la justicia en el caso de que en las próximas auditorías se descubran malos manejos y sustracción de recursos públicos? ¡La escalera……y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

