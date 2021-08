En los pasillos del Poder

Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Trascendidos, filtraciones, comentarios, análisis y reflexiones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Martes 10 de agosto de 2021.

1.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador……un hacedor de alianzas con ángeles y demonios.

2.- Félix Salgado Macedonio, senador de la República y operador en dos frentes.

3.- “Los trapitos” del gobernador de Guerrero.

4.-La presidenta de Acapulco y sus últimos días.

1.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador……un hacedor de alianzas con ángeles y demonios.

El Presidente López Obrador sabe ahora que si quiere que sus proyectos se materialicen es necesario desechar las tácticas de golpeteo utilizadas durante sus campañas electorales y el primer tramo de su gestión. Los pocos resultados obtenidos y las consecuencias de la pandemia son indicadores que están mostrándole que la realidad imperante en lo político y económico no puede abordarse con discursos ideológicos, que muchas veces despiden tufos autoritarios.

En este sentido López Obrador teje una red muy compleja de acercamientos, que si bien iniciaron con “ganchos al hígado” (pues es indudable que se forjó como boxeador por tanto años en las lides priistas y después como opositor), ahora emplea sonrisa y reconocimiento y, al mismo tiempo, las argucias de políticos y funcionarios audaces que se meten en el mismo averno para conseguir fines.

A casi tres años de administración, López Obrador no puede darse el lujo de parecer impoluto y por eso no tiene problema alguno en introducirse a los chiqueros, a efecto de extraer el combustible suficiente para que su maquinaria política continúe funcionando.

Con una mano pega y con la otra soba, estableciendo una estrategia divisoria, mandando por un lado a gobernantes y legisladores que defiendan iniciativas y por el otro ataca, amenazando con develar presuntos actos de corrupción o privados; arma alianzas legislativas con oportunistas y desleales a sus partidos de origen; protege o se ensaña con funcionarios y legisladores que no le llevan agua a su molino; se expresa mal de instituciones hasta que logra que los titulares callen o renuncien (como el caso reciente de la declinación de Reyes Rodríguez al autonombramiento de magistrados como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación); apoyos y facilidades al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, con el propósito que tenga oportunidad de concretar reformas en el poder Judicial; contraviniendo a políticos morenistas, pues mientras unos siguen los consejos de apalear a quienes no muestran empatía por él, otros realizan acciones contrarias, para luego crear un circo donde no se sabe cuáles fueron sus pretensiones; muestra desaprobación de personas e informes y por otra parte aplaude a aliados u opositores a discreción.

En fin, López Obrador es López Obrador y que México ruede en un túnel de incertidumbre donde en estos instantes no se sabe qué va a pasar en el ámbito de la economía, la política y la salud, principalmente. El único que parece saber qué va a ocurrir es el mismo Presidente, aunque esté bajo la botarga de enojado y a veces de ingenuo, pues detrás de los cambios inexplicables en sus mensajes, se esconden pretensiones para alargar su mandato a través de la supremacía del partido Morena y de un personaje que le permita estar atrás de la silla presidencial.

Parece paradójico que a quien más ha atacado públicamente durante los años recientes, Carlos Salinas de Gortari, es al mismo que desea emular, ya que es una especie de prototipo: en el fondo considera al expresidente como “jefe de jefes de la mafia nacional”. Detrás de todo este tinglado, lo que verdaderamente está diciendo es que quiere desbancar a Salinas y socios y ponerse él mismo como cabeza de élite, garantizando el poder y el funcionamiento del sistema con ligeras cargas populistoides, a fin de conservar el apoyo de los estratos bajos y muy bajos, evitando explosiones descontroladas.

Una más de sus tácticas conciliatorias a corto plazo para sumar políticos y debilitar a la oposición a su régimen es acercarse a Javier Corral, que en unos meses dejará la gubernatura de Chihuahua. Como este político panista amagó con salirse del PAN, pues López Obrador le coquetea para que él y simpatizantes relevantes en Acción Nacional se conviertan en aliados. Si ya logró resultados positivos con priistas, petistas y demás miembros de la fauna partidocrática, seguirá reproduciendo el esquema “divide y vencerás”. ¡Corazón… y lotería!

2.- Félix Salgado Macedonio, senador de la República y operador en dos frentes.

El senador y padre de la gobernadora electa del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio no deja de moverse y trabaja en dos frentes políticos al mismo tiempo: 1) Actúa como convocante de legisladores de la oposición, de manera abierta o velada, para alcanzar votaciones a favor en la aprobación de iniciativas presidenciales reformistas en los temas medulares de la nación. Ofrece garantías de puestos públicos y otros escaños futuros si el proyecto 4T se hace realidad y consiguen perpetuarse -por lo menos- otros seis años más en palacio nacional. 2) Define los programas y prioridades para Guerrero en la próxima administración, siendo consejero y ejecutor, atrás del sillón gobernante de Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como también fiel de la balanza para decidir quién es o no funcionario público, quién invierte o no y quién comunica o no.

De ser considerado “diputado costalito”, mujeriego empedernido y busca pleito, hoy es apreciado como operador político de altura, que cuenta con el aprecio presidencial y a una de sus hijas en el poder formal de Guerrero. Tal condición le otorga las llaves de la gloria regional y él lo sabe. A tal grado lo sabe que está tratando de armas una red de redes donde lo mismo convoca a exrectores que a inversionistas. Lo mismo entabla relación con el medio del entretenimiento que reúne a profesores y expertos en administración pública. La verdad es que Félix al igual que su jefe máximo, López Obrador, es Félix.

Mientras no resuciten los expedientes donde lo señalan como acosador/violador. Mientras no se exhiban documentos e imágenes donde aparece en estado inconveniente y se mantenga lejos de tópicos candentes que lo puedan desprestigiar, Salgado Macedonio seguirá viento en popa, más aún que cuenta con fuero federal, simpatía del primer mandatario y poder efectivo en el estado que lo vio nacer. ¡Escalera……y lotería!

3.- “Los trapitos” del gobernador de Guerrero.

Como había venido adelantando……en las postrimerías del sexenio estatal se descubren muchas cosas. Está circulando en el ámbito periodístico la versión de que la relación Astudillo-Taja dará muchos problemas legales y políticos al actual gobernador, pues las obras públicas son, además de costosas, deficientes por los materiales utilizados y poca durabilidad. Lo que puede apreciarse es que están a punto de aparecer facturas infladas, actos de corrupción en asignación de construcciones, diezmos y cuentas bancarias terciadas.

Trascendió que hay 29 expedientes que están en manos del papá de la gobernadora electa, los cuales fueron proporcionados por “dos traidores chilpancinguenses”, que pertenecen en apariencia al equipo cercano de Héctor Astudillo Flores. Todo puede parar ahí, o bien, que Salgado Macedonio negocie información clasificada o dinero, o bien, en última instancia, que los traslade a López Obrador, con la finalidad de que sea convertido en otro más de los exgobernadores sujetos a juicios legales y mediáticos. ¡Apache… y lotería!

4.-La presidenta de Acapulco y sus últimos días.

Aunque suene repetitivo no dejaré de expresar que la infame inacción de la todavía presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, ha provocado que el puerto esté cayendo por el precipicio de la anarquía, insalubridad e inseguridad, pues incumplió su promesa de cumplir y hacer cumplir el mandato popular de la mano de la 4T lópezobradorista. Olvidó completamente sus deberes, refugiándose en presentaciones y viajes de vanidad.

Es realmente lamentable ver en Acapulco fugas interminables de aguas negras (como muestras están la de avenida Cuauhtémoc a media cuadra de la tienda departamental Sears, Bernal Díaz del Castillo a una cuadra de la iglesia de la sagrada familia; avenida principal de Costa Azul a dos cuadras del parque); acumulación de basura en las esquinas de la mayoría de calles, falta de limpieza en desembocaduras hídricas que dan al mar; abandono de unidades vehiculares oficiales en distintos puntos de la ciudad, visiblemente afuera de talleres mecánicos a los que no se les pagan sus servicios.

Lo más preocupante es la carencia del servicio de agua potable en el 90% de las casas habitación, negocios, unidades populares de vivienda; la falta de vigilancia policiaca a partir de las 8 de la noche. ¿Dónde está Adela que nadie la ve? ¿Dónde están los funcionarios eficaces y honestos? ¿Dónde está el Ayuntamiento y los ediles?

Trasciende que lo que quiso mantenerse oculto por una eternidad ahora mismo está brotando como aguas de drenaje: algunos compañeros comunicadores mencionan que el hermano incómodo de la alcaldesa todavía en funciones, Nicolás Román, está construyendo edificios en la arteria vial “costera vieja” invadiendo terrenos colindantes, sin permisos oficiales, con trabajadores del ayuntamiento e inyecciones de capital de dudosas procedencias. Si esto y muchas otras cosas más son ciertas, la procedencia humilde que tanto pregonó la presidenta municipal estaría en tela de juicio. Vecinos de la colonia Morelos han manifestado que las casas de las familias Román Ocampo y Román Román, por ejemplo, tienen mucho tiempo desocupadas. ¡Mano… y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

