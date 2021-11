Ser o no ser...Esa es la cuestión. A vivir como se debe vivir...Con todo.

Por Baltasar Hernández Gómez.

Cuando río es que estoy loco……Cuando callo es que soporto de todo………………………Cuando guardo distancia es que no tengo agallas………………Cuando me defino políticamente soy parcial……………….Cuando escribo es que debo aguantarme.

Si soy crítico con las cosas que pasan…. resulto escéptico y agrio………..Si soy consecuente, entonces soy un dejado……………………………….Si no creo en lo que me dicen es que no tengo fe ni esperanza……………………….Si digo algo, debería callar.

Si ando bien vestido es que soy chocante……Si ando mal vestido soy un descuidado…Si leo mucho es que me siento de otro mundo………Si no leo soy ignorante de primera……………………….Si me divierto soy irreverente……….Si ando serio es que soy desadaptado.

Ser o no ser…Esa es la cuestión. A vivir como se debe vivir…Con todo.