Trabajadores de Protección Civil exigen incremento de bono anual

/ 60

Chilpancingo, Gro. 21 de Septiembre de 2020. – La mañana de este lunes trabajadores de Protección Civil (PC) municipal realizaron una protesta pacífica para exigir al Ayuntamiento que encabeza el alcalde Antonio Gaspar Beltrán que un bono que reciben año con sea igual al que reciben los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chilpancingo.

Ese bono se les entrega cada 19 de septiembre, fecha en la que se festeja “El Día de Protección Civil”. Con ese motivo los trabajadores del área han recibido un bono por 2 mil 500 pesos, pero solicitan que esa bonificación sea de 4 mil pesos, que es lo que reciben los bomberos.

Para esto, unos 40 elementos de PC llevaron a cabo una manifestación en sus instalaciones ubicadas en la colonia 20 de Noviembre.

Dieron a conocer que la plantilla actual de PC actual es de 197 trabajadores, pero que esa nómina debe ser depurada toda vez que han detectado que “hay aviadores”, personas que sólo se presentan a cobrar, pero no devengan lo que reciben.

Manifestaron que hay personal que por enfermedades crónico degenerativas y por la gravedad de la pandemia Covid-19 no se ha reincorporado a sus labores, razón por la que no recibieron su bono, además de que los nombres de varios, afirman, ya no aparecen en la nómina.

Afirmaron que en el transcurso de esta administración, sólo los han dotado de uniformes en dos ocasiones.

Agregaron que el alcalde Antonio Gaspar Beltrán se comprometió a homologar el bono por “El Día de Protección Civil” con el que reciben los bomberos, pero que no ha cumplido.

Agregaron que las autoridades municipales tampoco han cumplido con la entrega de equipamiento como carretillas, palas, picos, guantes, además de que no les han contratado un seguro de vida.

Anticiparon que de no ser atendidas sus demandas, en los próximos días sus protestas “subirán de tono”.

(www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts