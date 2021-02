“Quiero que las cosas cambien para mejorar Chilpancingo”: Julio César Aguirre Méndez

Chilpancingo Gro; a 11 de febrero de 2021.- El exsenador de la republica Julio César Aguirre Méndez, levantó la mano para competir por la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, asegurando que cuentan con todos los elementos para lograr que cambien y mejoren las cosas en este municipio.

“Son 20 años en los que me he ido preparando y teniendo todos los elementos que a Chilpancingo le falta. He viajado por muchas partes precisamente para indagar la solución a esos problemas. Conozco la capital y los problemas que tiene, pero también se cómo solucionarlos”, afirmó el también exdirigente sindical del magisterio.

Consideró que la gran mayoría de los 12 aspirantes que hasta el momento han manifestado su intención de acceder a la candidatura morenista por la presidencia municipal de Chilpancingo, no cuentan con la capacidad para solucionar la problemática que aquejan a la capital de Guerrero, salvo su experiencia y conocimiento que ha adquirido durante muchos años que lleva prestando sus servicios en la administración pública.

Sin embargo, califico como positiva la participación de muchas personas a ese cargo de elección popular, porque eso habla muy bien de la apertura a la democracia que ofrece Morena a los ciudadanos en Guerrero.

“Eso es bueno que la gente se decida a participar porque se esta dando cuenta de que ´puede hacerlo, pero en el sentido de cambiar las cosas para mejorar. Ojalá que todos los hagan por alcanzar la transformación de su pueblo, porque si no entonces caeríamos en la anarquía, ya que todos estarían impugnando al que llegue, no habría unidad y eso si se convertirá en un verdadero problema para Morena”, dijo.