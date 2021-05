No he declinado y no declinaré; soy 100 por ciento verde: Lilibeth Nájera

La candidata a diputada local por el distrito 2 de Chilpancingo Lilibeth Nájera Roldán, dijo que no ha declinado por nadie y no lo hará porque es 100 por ciento verde.

Chilpancingo Gro; a 18 de mayo del 2021.- “Agradezco que me hayan dado la oportunidad de como joven y mujer puedo estar en esta contienda electoral; soy candidata registrada por el partido Verde y quiero dejar en claro que no he declinado por ninguna persona, ni por ningún partido, SOY Y SEGUIRÉ SIENDO VERDE”

La candidata Lilibeth Nájera reconoció la incursión de más mujeres en la política porque dijo, son capaces e inteligentes; reiteró su respaldo y admiración a todas ellas que no importando el color de su partido tengan la visión para hacer desarrollar, dirigir y administrar un municipio, estado o congreso.

La candidata de Chilpancingo Lilibeth Nájera expresó que gracias a la paridad política de género, hoy esto es posible y pidió que como mujeres se apoyen y ayuden en este momento que se necesita más sensibilidad para entender las necesidades y dar respuesta con soluciones reales.

“Y quiero reiterar, no he declinado, no declinaré, SOY 100% VERDE y seguiré en la ruta de pintar de verde el distrito 2 de Chilpancingo” finalizó Lilibeth Nájera.