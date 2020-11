Empleados del IEEJAG exigen mejoras salariales, bases y prestaciones sociales

Chilpancingo Gro; a 17 de noviembre del 2020.- Trabajadores del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG), protestaron la mañana de este martes frente al Palacio de Gobierno para exigir que se les mejore su salario, la asignación de nombramientos de base y prestaciones sociales.

Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores y realizaron un mitin donde demandaron el cumplimiento de una minuta que firmaron en marzo pasado, con base a la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) número 42 del puerto de Acapulco.

Ese resolutivo fue a favor de 69 trabajadores de Iguala, Ciudad Altamirano, Zihuatanejo, Atoyac, Tlapa y Chilpancingo para que se les dieran las prestaciones sociales y se les reconociera su antigüedad laboral.

Los dirigentes del movimiento, Pedro Flores Nicolás y Tomasa Soriano Tapia dijeron que se trata de trabajadores que tienen el reconocimiento de técnicos docentes y asistentes administrativos.

El trabajador Pedro Flores lamentó que les sigan pagando por contrato y no como trabajadores de base, a pesar de que hay una resolución judicial.

Además, dijo que no cuentan con ninguna prestación y que tienen compañeros que se han enfermado y no cuentan seguro médico, no tienen derecho a beneficios de vivienda, a pesar de que esos derechos los ganaron en la resolución de la JLCyA.

Informó que durante esta pandemia los trabajadores están realizando su labor de manera virtual y que en algunos casos han tenido que hacerlo de manera presencial obligados por las circunstancias y “por esta situación este mes tenemos al menos seis casos de compañeros que se han contagiado por Covid-19 trabajando y es lamentable”.

Después de la protesta, al medio día los trabajadores se retiraron del lugar sin que los atienda algún funcionario, pero advirtieron que mantendrán la exigencia para que se les reconozcan sus derechos. (www.agenciairza.com)