El Ayuntamiento de Chilpancingo no solicitará préstamo bancario: Antonio Gaspar

Chilpancingo Gro; a 11 de noviembre del 2020.- El alcalde Antonio Gaspar Beltrán decidió ya no solicitar préstamos bancarios para cubrir las prestaciones de fin de año a los trabajadores porque el Ayuntamiento no tiene capacidad de pago y, descartó la posibilidad de adelantar la mitad del aguinaldo con motivo de la estrategia comercial denominada “El Buen Fin”, debido a que su administración va “al día”.

“Lo que queremos es adelanto de participaciones (federales)”, expuso este miércoles entrevista, tras una visita a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde presentó a Erika Marlén Arciniega Gómez, como nueva encargada del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

“Apenas me llegó Banco Azteca con la espléndida noticia de que me autorizaba otro crédito por 30 millones de pesos y le tuve que decir: ‘muchas gracias’. El Ayuntamiento no tiene capacidad de pago”, dijo.

Explicó que, por ser su último año de gestión, el Ayuntamiento debe cumplir todos los adeudos financieros antes del mes de junio del 2021.

Al respecto anunció que en breve dará a conocer la estrategia económica para recaudar 30 millones de pesos que necesita para garantizar el pago de prestaciones a los más de 3 mil trabajadores del Ayuntamiento.

-Algunos gobiernos prevén adelantar la mitad del aguinaldo por el Buen Fin. ¿En el caso de Chilpancingo será posible? –

– “No creo, nosotros vamos al día. Somos de los ayuntamientos que lo que llega lo mandamos luego a nómina. Lo que llegue es para eso y en diciembre estaremos en condiciones de pago hasta donde esté nuestra capacidad económica. ¿Quiénes tienen prioridad? Los que están trabajando y devengando su salario, tienen prioridad las áreas operativas, los que ganan menos; hay salarios que encontré muy raros, algunos no ganan ni los 2 mil pesos quincenales y otros que ganan casi 20 mil pesos. No pudimos aumentarle a los que ganan poco porque representa un incremento a la nómina, apenas la podemos pagar, pero por lo menos cumplirles”.

Consultado sobre las alianzas por la gubernatura de la entidad, entre el PRI y PRD, así como de Morena con el PT y Partido Verde Ecologista de México, Gaspar Beltrán consideró que se trata de estrategias para ganar las elecciones del próximo año y deseó éxito a todos los contendientes.

“Desde el gobierno me esforzaré por cumplir lo que la ley me ordena y obviamente que la gente debe saber que las alianzas son estratégicas necesarias, pero también reconocer que hoy la unidad nacional es la que tiene que llamar”, comentó. (www.agenciairza.com)