Con sensatez, responsabilidad, oportunidad y respeto hacia la salud, será el regreso clases en Guerrero: Astudillo

*Entregó un edificio Normativo de dos niveles al Cetis número 135 de Chilpancingo.

Chilpancingo Gro, 23 de agosto del 2021.- El Gobernador Héctor Astudillo Flores hizo entrega de un edificio Normativo de dos niveles del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 135 , que tuvo una inversión de 24 mdp , y se suma a los 170 planteles intervenidos durante su administración en este municipio.

El mandatario estatal destacó que la remodelación del CETIS 135 que es parte de las más de 2,859 escuelas atendidas, construidas, remodeladas, reconstruidas y rehabilitadas durante nuestra administración.

“No nos va a ser posible entregar la gran cantidad de obras que tenemos, pues derivado también por lo que ha ocasionado la pandemia del covid 19, de no poder tener reuniones más amplias y no tener una movilidad como quisiéramos por todo el estado. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución y con mucho respeto hacia los demás”, remarcó.

Con la construcción del nuevo edificio, explanada y estacionamiento del CETIS 135, más de 860 estudiantes cuando regresen a clases presenciales disfrutarán de estos espacios renovados y totalmente equipados, reconociendo la gestión de del diputado Alberto Catalán Bastida para beneficiar este centro educativo.

Astudillo Flores, nuevamente subrayó que el regreso a clases en Guerrero, se hará con sensatez, con responsabilidad, con oportunidad, pero ante todo con respeto hacia la salud; se intentará regresar a clases presenciales fundamentalmente en algunas zonas más rurales, donde hay menos de personas y también menos contagio.

Además de estos salones de clases se construyeron otros espacios como bodega, servicios sanitarios, rampas, andadores, cisterna y equipamos con computadoras esta escuela.

En su mensaje , director del Igife, Jorge Alcocer Navarrete en la inauguración, destacó que el 2015, cuando comenzó esta administración muchos edificios presentaban un peligro para las y los estudiantes , poniendo aún más vulnerables a las instalaciones el sismo ocurrido en septiembre del 2017.

Al día de hoy, explicó que de las 2859 instituciones educativas que han sido rehabilitadas o reconstruidas, dentro de ellas se han sustituido completamente algunas por el deterioro presentado en sus estructuras que durante años que no les habían dado algún tipo de mantenimiento; tan sólo en Chilpancingo se han invertido 841 mdp en beneficio de 158 mil alumnos con 308 obras.

Destacó que el Cetis No. 135 no entró en la reconstrucción pero gracias a las gestiones realizada en su administración, si logro contemplarse en el programa Escuelas al 100, garantizando además de una espacio educativo digno y seguro, se sumó el beneficio con manos de obras guerrerenses, subrayando que estas acciones son un preparativo fenómeno naturales que no se esperan pero llegan.

Por su parte, el comisionado responsable de la Oficina de la DGTI en Guerrero, José Julio Ocampo RodrÍguez expresó su agradecimiento a la administración encabezada por Astudillo Flores por su apoyo y esfuerzo y sensibilidad de gobernar a favor den los guerrerenses.

Mencionó que más de 800 algunos sumados a más de cien trabajadores administrativos y docentes llevarán a cabo su trabajo con más seguridad con unas nuevas instalaciones para seguir con una labor educativa.