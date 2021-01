Beto Catalán: resultados que dan confianza

Chilpancingo Gro; a 11 de enero de 2021.- Como parte de su labor de gestión, el Diputado Beto Catalán, ha inaugurado 2 obras, en dos distintas colonias de Chilpancingo: La obra de pavimentación de la calle “Zafiro” en la colonia “Villas del Sol” y la cancha de básquetbol, en la colonia “La Cinca”.

“Las condiciones de infraestructura en las colonias de Chilpancingo, son limitadas. Pero aquí estamos nosotros, para sumar en el mejoramiento de la imagen urbana de la capital” dijo. “Estamos muy agradecidos Diputado, nos gustaría verlo participar en la contienda electoral de este 2021. En lo que usted decida, cuándo usted lo decida, nosotros lo vamos a apoyar” Comentó un vecino durante su intervención.

Los vecinos, llevaban años gestionando la pavimentación de la calle Zafiro, sin tener éxito; “mientras que, a nuestro alrededor, otras calles sí fueron pavimentadas con prontitud” dijo uno de los vecinos. Destacaron, que antes de la pavimentación, era muy difícil y peligroso el acceso durante tiempos de lluvia, debido a la inestabilidad del suelo.

En la colonia La Cinca, Catalán Bastida, expresó: “Cuando vine por primera vez, me dijeron que hiciéramos un piso firme nada más; dije que no. Es mejor que de una vez hagamos la cancha, y aquí está. Me comprometo con ustedes, a regresar en un par de meses para inaugurar el techado y las gradas”

“Todos los vecinos creímos que no iba a cumplir con la cancha, pues habían venido varios políticos a prometernos sin cumplir, y usted nos ha demostrado que sí cumple. Queremos decirle que amor con amor se paga, que cuenta con todo el apoyo de “La Cinca”, Diputado Catalán.” Afirmó el presidente de la colonia, Armando Sabino Villanueva.

El Diputado Beto Catalán, mencionó que seguirá inaugurando más obras para Chilpancingo, durante las próximas semanas.