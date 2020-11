Alcaldesa de Atoyac, insensible y arbitraria, acusan ex trabajadores

Chilpancingo Gro; a 10 de noviembre de 2020.- Ex trabajadores de Protección Civil del municipio de Atoyac se manifestaron este martes afuera del Congreso del Estado. Denunciaron que fueron despedidos de manera injustificada y que la alcaldesa perredista, Yanelly Hernández Martínez, se niega a liquidarlos conforme a la ley.

Los inconformes, Simón Alberto Tabares, Isaac Rodríguez de la Cruz y Manuel Bazán mostraron cartulinas en donde denunciaron su despido y demandaron la intervención de los diputados locales.

Explicaron que iniciaron una huelga de hambre y que han estado demandando una audiencia con la alcaldesa perredista, pero los sigue ignorando, pese a que acumularon una antigüedad laboral de 8, 7 y 5 años, respectivamente.

“Queremos que nos resuelvan esta situación, porque nos dejaron en el desamparo y lo que pedimos es que intervengan los diputados para que nos hagan justicia”, aseveró Alberto Tabares.

Rodríguez de la Cruz dijo que, en su caso, el director de Protección Civil de Atoyac, Alfredo Vázquez, le dijo que no sería despedido, pero a cambio de que apoyara en actividades de proselitismo político que le pidiera, y “que tenía hasta diciembre para decidirme, pero la semana pasada me despidieron de manera verbal y no nos han entregado ningún oficio”.

Agregaron que en promedio ganaban 3 mil pesos a la quincena y que ahora están buscando trabajo para sostener a sus familias, “pero queremos que nos dieran nuestra liquidación; solo nos dijeron que no fuéramos al Ayuntamiento y que nos buscarían para ofrecernos un plan de liquidación, pero no lo han hecho”.

Acusaron que la alcaldesa Yanelly Hernández Martínez “ha sido insensible y arbitraria porque nuestro despido es totalmente injustificado”. (www.agenciairza.com)