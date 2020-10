Airada exigencia de justicia por el asesinato de la niña Ayelin Iczae en Chilpancingo

Chilpancingo Gro; a 21 de octubre del 2020.- Durante la tarde-noche de este miércoles se desarrolló una manifestación por las principales calles y en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), en esta ciudad capital, para exigir la detención y castigo a los responsables del atroz crimen contra la menor Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, originaria de Tixtla.

Familiares de la menor, mujeres, hombres, féminas activistas, jóvenes, niños y normalistas de Ayotzinapa marcharon demandando justicia por este crimen que ha generado consternación.

Iniciaron en la Alameda central “Granados Maldonado”. Marcharon hacia el sur; en las oficinas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (CDDHG), realizaron pintas y exigieron el acompañamiento de ese organismo.

Fueron al Ministerio Público, en la calle Adrián Castrejón, esquina con Inocente Lugo, donde arrancaron una lona de la FGE y le prendieron fuego.

En el monumento a Las Banderas realizaron pintas, siguieron hacia la avenida Trébol Sur, en las inmediaciones del Congreso del Estado, y en el monumento al exgobernador José Francisco Ruiz Massieu también realizaron pintas.

Hicieron otra parada en la calle Recursos Hidráulicos, entre Palacio de Gobierno y el bulevar, donde el 14 de agosto pasado asesinaron a balazos a una joven de poco más de 20 años, de nombre Ani Tere Albarrán Contreras.

Ani Tere era recién egresada de la licenciatura de Relaciones Comerciales y regresó a esta capital por la pandemia.

Sus familiares indicaron que ese día, Ani Tere salió a cenar con una amiga de y no regresó a su hogar. “Me llamó su amiga sumamente alterada, que habían intentado asaltarlas y llevarse el coche, que mi hija se resistió y la asesinaron a tiros, y a dos meses de este asesinato sus asesinos siguen gozando de libertad”.

Acusó que en la FGE “en las investigaciones nos dan vueltas y largas, pero no nos solucionan nada; llevamos dos meses pidiendo justicia, tememos por nuestra vida, mis hijos no están aquí y no tenemos certeza de qué sucedió”.

Relató que junto con sus hijos tuvieron que abandonar Chilpancingo por temor a su integridad y que luego tuvo que retornar para exigir justicia en la FGE. “Hay asesinatos de mujeres en Guerrero todos los días, tuve que salirme de Chilpancingo y es lamentable que como víctimas tenemos que huir y mientras los delincuentes aquí siguen impunes”.

Los manifestantes recriminaron la “indolencia” de la FGE en los casos de asesinatos de mujeres; recriminaron incluso que las autoridades estatales se resistan a tipificar esos crímenes como feminicidios: “Zuriel (de los Santos Barrilla titular de la FGE), no es un fiscal, es un machista burgués”, gritaron.

También consignaron que “policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, y señalaron abiertamente su desconfianza en las instituciones de procurar justicia y de prevención del delito.

La marcha culminó en las instalaciones de la FGE, al sur de la ciudad, donde los manifestantes colocaron pancartas y lonas. Y luego les prendieron fuego, mientras un grupo se abalanzó sobre las dos ventanas de una caseta de vigilancia y las rompieron, otras personas pintaron consignas, en especial por el crimen de la menor Ayelin. (www.agenciairza.com)