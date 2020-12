“Ya llegó la Cuarta Transformación con AMLO, vamos a regresarle al pueblo lo que siempre ha sido suyo”: Ilich Lozano

Acapulco Gro; a 21 de diciembre del 2020.- Con la finalidad de escuchar las principales problemáticas e intercambiar propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los acapulqueños de la zona conurbada, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, dialogó con vecinas y vecinos de la comunidad de Tuncingo.

En dicho encuentro, el ex diputado federal, comentó que, gracias al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Acapulco tiene la oportunidad de modificar sus políticas públicas, que a su vez permitan mejorar la calidad de vida de los porteños.

“Sé que durante muchos años el gobierno ha descuidado nuestra tierra, pero ya llegó la Cuarta Transformación y vamos a lograr con un gobierno honesto que vuelva la prosperidad al pueblo. Vamos a seguir el ejemplo de AMLO, ya no necesitamos más de lo mismo, el pueblo está cansado, por eso vamos a trabajar con transparencia y honestidad”, aseveró.

En ese sentido, el edil porteño, comentó que con la finalidad de incentivar y reforzar la economía local, el próximo gobierno municipal deberá gestionar mayor número de programas sociales que permitan a los ciudadanos crear sus propios micronegocios, “el pueblo solo quiere un puntero, no necesita que el gobierno le solucione la vida. Vamos a gestionar un puntero, estoy seguro de que si a mis paisanos les damos una ayuda económica no van a dudar en invertir y generar fuentes de ingresos económicos, este programa le urge al puerto porque dependemos totalmente del turismo, y con la pandemia nos dimos cuenta de que no podemos depender de una solo fuente de empleos” agregó.