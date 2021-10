Visita regidora de MC, Brenda Hernández a cuerpo de Bomberos para conocer y atender sus demandas

Anuncio

Acapulco Gro; a 29 de octubre del 2021.- La regidora por Movimiento Ciudadano (MC) en Acapulco, Brenda Hernández Marino, visitó al heroico cuerpo de Bomberos para escuchar y atender sus peticiones, además de agradecerles por la noble labor que realizaron durante toda la noche para sofocar el incendio que se registró en la central de abastos.

“Quiero brindarle nuestro más grande reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos por su noble labor, en esta ocasión trabajaron durante toda la noche para poder sofocar el incendio que se generó en la central de abastos, es por ello que el día de hoy quise venir personalmente para agradecerles y reconocer su ardua labor. Y porque también es indispensable que se les garantice todo el apoyo, ustedes deben contar con sus equipos y sus herramientas de trabajo completas, deben garantizarse sus prestaciones y sus seguros de vida, porque ustedes sin duda, arriesgan sus vidas para apagar los incendios y para salvaguardar la vida de todos los acapulqueños”.

Brenda Hernández dijo en entrevista que, “Los bomberos me platicaron sobre el trabajo que realizan día con día y las necesidades que tienen por la falta de material para llevar a cabo sus labores, me comprometí a llevar sus peticiones al Cabildo para garantizar que tengan las herramientas para su trabajo, ellos son unos auténticos héroes que merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Entre las peticiones que me hicieron destacan: parque vehicular, equipo de protección y un compresor Bauer. Me comprometí con ellos para hacer las gestiones pertinentes y garantizar que tengan todo lo que necesitan. Ellos son nuestros héroes sin capa y merecen todo nuestro reconocimiento y apoyo”.