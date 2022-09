Vídeo: Reordena Vía Pública a vendedores semifijos del primer cuadro de la Ciudad

Anuncio

Acapulco Gro; a 06 de septiembre de 2022.- Como parte del programa de recuperación de espacios para uso y goce de la ciudadanía, inspectores de la Dirección de Vía Pública reordenaron a comerciantes informales del primer cuadro de la ciudad.

El director de la dependencia, Raúl Ceballos Carbajal, dijo que previo al operativo, los vendedores fueron notificados y, de manera conjunta, acordaron mover sus puestos semifijos y hacer un reacomodo, para dejar espacio a la circulación peatonal, así como accesos a los diversos establecimientos.

El funcionario agregó que el operativo inició en la avenida Cuauhtémoc, esquina con la calle Morelos, a la altura de la tienda departamental Woolworth hasta Sears, en ambos sentidos, lugares donde se reacomodaron a los vendedores que se encontraban sobre las banquetas.

“Es un operativo de reordenamiento de los comerciantes de esta zona, Woolworth-Zócalo hasta Sears, de ida de vuelta. La política de la presidenta municipal no es golpear al pueblo, es reacomodarlo, es reordenarlo. El Gobierno de Abelina viene a dialogar, el gobierno de Abelina no viene a golpear, ni a quitar el sustento a nadie. Este no es un gobierno de machetes ni de espadas, es un gobierno de entendimiento y de diálogo”, dijo.

Ceballos Carbajal agregó que con el reordenamiento no sólo se busca que las tiendas o negocios que si pagan sus impuestos y permisos tengan sus accesos despejados, sino que también se pretende que los comercios informales tengan una buena imagen a través de la colocación de casitas provisionales para que puedan vender sus productos con su permiso correspondiente. Añadió que se está buscando que los vendedores se adhieran a una política de recaudación como lo marque la Ley.

Recordó que desde el inicio de la administración municipal, han realizado diversos operativos de reordenamiento en otras áreas del puerto, adelantando que se reacomodarán a los vendedores artesanos e indígenas que se encuentran en la costera, así como taqueros y otros comerciantes.