Vídeo: Pide Leticia Castro defender la 4T votando por todos los candidatos de Morena

*Tras una caravana realizada por cuatro colonias del distrito 06, la candidata de Morena a diputada local exhortó a los ciudadanos a defender la 4T.

*Pidió al pueblo no permitir “que los candidatos llegando al poder se hagan oídos sordos o desmemoriados”.

Acapulco Gro; a 11 de mayo de 2021.- Evitar el voto diferenciado y darle el respaldo a Morena para consolidar la 4T en el país, fue el exhorto de la candidata a diputada local por el distrito 06, Leticia Castro Ortiz, quien junto a decenas de ciudadanos llevó a cabo una caravana de promoción del voto por las colonias Lirios, Ampliación Lirios, Amadeo Vidales y La Libertad.

Al recorrer las calles de estas 4 colonias, difundiendo el mensaje de la Cuarta Transformación casa por casa, Castro Ortiz se comprometió a sumarse a los habitantes “para abanderar la lucha que han venido haciendo con gestiones ante las autoridades correspondientes y mejorar así su entorno”.

Entre música de chile frito, porras y pancartas de apoyo, los ciudadanos respaldaron las propuestas que la Síndica con licencia y fundadora de Morena ha planteado en beneficio de las colonias que conforman el distrito 06.

Al término del evento y ya reunidos en asamblea en la “cancha de tierra” de la colonia Libertad, junto al líder social y expresidente del PRD en el municipio, Felipe de Jesús Kuri, la morenista destacó que, después de ganar elección, ella sí regresará a las colonias, “hago mío ese compromiso de llevar a cabo la gestión, pero yo no voy a caminar sola sino con ustedes, terminaremos las gestiones y rescataremos este lugar, hagamos una alianza popular, donde ustedes me digan por dónde vamos a empezar, yo no puedo decidir desde el escritorio, debo de estar aquí con ustedes”.

Además, la abogada pidió a los presentes que “si los candidatos se llegan a desviar en el camino, ustedes los ayuden a regresar, no permitan que los candidatos llegando al poder se hagan de oídos sordos o desmemoriados, o que se distraigan en el camino, para eso está el pueblo”.

Finalizó recordando que ella habla con la verdad, promoviendo valores fundamentales como la ética y responsabilidad, ya que los ciudadanos están hartos de que la política sea sinónimo de corrupción.