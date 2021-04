Vídeo: Llega crucero para mantenimiento al puerto de Acapulco

Acapulco Gro; a 07 de abril de 2021.- Para efectos de mantenimiento interno y de maquinaria, este miércoles arribó a la bahía de Acapulco el crucero Regatta de la línea naviera Norwegian Cruise Line, el cual mantendrá una estancia portuaria de más de 2 meses en el destino.

Ante la incertidumbre del arribo de pasajeros en temporada de pandemia, el secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera precisó que en el trasatlántico viaja únicamente una cantidad mínima de tripulación que no viene en calidad de turista.

“No trae pasajeros, no viene en plan de turismo, sino para su reparación y mantenimiento; hay una ventaja de que la naviera Norwegian Cruise Line pensó en Acapulco, eso quiere decir que en las negociaciones que ya se están haciendo para la recuperación de las rutas de cruceros Acapulco está considerado”, dijo.

Reiteró finalmente que este crucero sólo transporta a personal del área técnica y no empleados de servicio, ya que “la pandemia continúa y hasta que no se dé luz verde por parte de las autoridades de sanidad internacional no se podrá realizar la actividad de cruceros”.