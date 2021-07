Vídeo: Inauguran cursos de verano 2021 en Centros de Desarrollo Comunitario

Acapulco Gro; a 12 de julio de 2021.- Como parte de la estrategia de reactivación física y mental que impulsa el Gobierno de la alcaldesa Adela Román Ocampo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) puso en marcha los cursos de verano “Mis Vacaciones 2021 en el Centro de Desarrollo Comunitario”, actividades gratuitas de recreación, deportivas y académicas, que beneficiarán a niños de 6 a 12 años para sobrellevar el confinamiento social debido a la pandemia de COVID-19.

Este lunes, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de la colonia Jardín Azteca, el titular de la Sedesol en Acapulco, Silvestre Arizmendi Torres, inauguró los cursos de verano, vigilando en todo momento el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

En su mensaje, el funcionario agradeció a niños y padres de familias por confiar en el Gobierno Municipal para salir del confinamiento en espacios seguros como son los 11 Centros de Desarrollo Comunitarios que dependen de la Sedesol.

“Hoy estamos dejando constancia de que tenemos unos centros de desarrollo comunitarios más fortalecidos, con trabajo y que no están abandonados. Estos cursos de verano permitirán a los niños a socializar, aprender, hacer actividad física y prepararse para el posible regreso a clases, adaptándose a la nueva normalidad, dejando el ocio y la vida sedentaria que trajo el confinamiento de más de un año”, destacó Arizmendi Torres.

Como beneficiaria del programa, la madre de familia Lidia Rentería expresó que estas actividades “les van a servir mucho a los niños para ponerse al corriente en sus materias, porque no es lo mismo asistir a la escuela, que estar en casa, porque uno como padre no es maestro, no tiene las herramientas para poderle enseñar bien a los hijos”.

La señora Marisol Castillo recalcó las bondades de los cursos de verano para ayudar a los niños a salir del confinamiento, “porque así podrán despejar su mente y tener una actividad física, pues la mayoría del día se la pasan en la tele, en el teléfono y también se aburren; mi hijo ya estaba muy aburrido y quería salir a distraerse, por eso qué bueno que empezaron otra vez los cursos”.

Mientras que el pequeño Usiel Arellano expresó estar muy contento por contar con un espacio para hacer ejercicio, ya que ha podido sentirse inclusive como en sus clases de Educación Física.

Del 12 de julio y hasta el próximo 6 de agosto, en los 11 Centros de Desarrollo Comunitario de la Sedesol Acapulco, niños de 6 a 12 años inscritos en los cursos de verano gratuitos “Mis Vacaciones 2021 en el Centro de Desarrollo Comunitario”, recibirán clases de regularización en Español, Matemáticas, Formación Cívica y Ética, Ciencias Naturales, Lectura y Redacción, Inglés y Computación; activación física con danza, taekwondo; así como actividades lúdicas de cuenta cuentos, manualidades, música, pintura, dibujo y ajedrez.

Las actividades se desarrollarán en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, cumpliendo los protocolos sanitarios de aforo, higiene y desinfección que marca el semáforo epidemiológico.

En la inauguración de los cursos en el CDC de la colonia Jardín Azteca estuvieron presentes el director de Planeación y Evaluación de la Sedesol municipal, Rafael Sarabia Mendoza y la encargada del CDC de Jardín Azteca, Claudia Salas Picazo.