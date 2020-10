Vídeo: Inaugura Adela Román pavimentación de calle y red de agua potable en San Agustín

Acapulco Gro; a 08 de octubre de 2020.- Para elevar la calidad de vida de la ciudadanía acapulqueña y fortalecer el patrimonio familiar, la presidenta municipal Adela Román Ocampo inauguró la pavimentación de una calle y la red de agua potable en el poblado de San Agustín.

Acompañada por habitantes del lugar, la alcaldesa develó la placa inaugural de las obras y subrayó que los Gobiernos de Morena, de la Cuarta Transformación, no discriminan a las colonias ni gestores que militen en partidos opuestos.

“Nosotros sabemos que el hambre no tiene color, me considero una mujer muy comprometida con su pueblo, muy comprometida con las necesidades de la sociedad. Si no pagáramos impuestos, las mexicanas y los mexicanos, no habría hospitales, no habría calles, no tendríamos alumbrado público, no tendríamos drenaje, no tendríamos médicos, enfermeras, maestros; todos los servicios públicos que se brindan al pueblo de México son producto de los impuestos que paga la ciudadanía”, expresó la primera edil acapulqueña.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del municipio, Armando Javier Salinas, destacó que la obra de pavimentación se realizó con recursos del Ramo 33, que constó en 985 metros cuadrados de concreto hidráulico, con 15 centímetros de espesor y 230 metros cúbicos de muro de piedra de contención.

Asimismo, se colocaron 90 metros lineales de tubería sanitaria de PVC de 12 pulgadas de diámetro, 101 metros lineales de tubería hidráulica de PVC de 3 pulgadas de diámetro, 4 pozos de visita de forma cóncava, 19 descargas sanitarias con tubería de PVC de 6 pulgadas de diámetro y 22 tomas domiciliarias de cobre de media pulgada de diámetro.