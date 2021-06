Vídeo: Gracias habitantes del distrito 04 por su confianza; nos vemos el 06 de junio: Carlos Reyes Paris

Acapulco Gro; a 01 de junio.- “Gracias habitantes del Distrito 04 local por abrirme las puertas de sus hogares durante mis diferentes recorridos; a los comerciantes, a las diferentes Asociaciones y Agrupaciones, a los jóvenes, mujeres, deportistas, personas de la tercera edad y a todos aquellos que escucharon mis propuestas, me dieron su apoyo y respaldo e intercambiamos ideas, mi proyecto de trabajo con su ayuda se ha enriquecido en estos casi dos meses de campaña y ahora sólo espero que el próximo domingo 06 de junio salgan a votar y me permitan ser su representante en el Congreso del estado”, señaló Carlos Reyes Paris, candidato de Movimiento Ciudadano.

El empresario Reyes Paris, candidato del partido naranja al 04 Distrito local, ratificó que, si el voto le favorece este próximo domingo, su trabajo legislativo en beneficio de la ciudadanía comenzará desde el momento de tomar la protesta, porque “conozco lo que se debe hacer como legislador; he sido funcionario público, bajé recursos federales y todo fue debidamente comprado, mi trabajo ha sido limpio, honesto y siempre con las mejores intenciones de ayudar a Acapulco y a Guerrero”.

Carlos Reyes Paris reitera ante la ciudadanía, lo que fueron sus propuestas de campaña como la creación de la Secretaría del Deporte y corregir la Ley de Cultura Física y Deporte; promover una nueva Ley de Protección al Adulto Mayor, revisar la Ley de Protección a Víctimas Forzadas, impulsar el turismo, vigilar que los presupuestos se utilicen correctamente y desde luego defender los intereses de Acapulco y Guerrero, proponiendo leyes en beneficio de los ciudadanos. “Si el voto me favorece y llego al Congreso, tengan la plena confianza de que estaré visitándolos nuevamente para seguir de cerca las necesidades y estar pendiente de que sean atendidas, no me olvidaré, ese es mi compromiso”, acotó.

El candidato de Movimiento Ciudadano agradece a todos los medios de comunicación que lo invitaron a sus diferentes programas de radio o plataformas en vivo a través de las distintas redes sociales donde le permitieron dar a conocer sus propuestas y responder a las inquietudes de los seguidores. “Los medios de comunicación siempre han representado un papel importante en la sociedad, son ellos los que muchas veces informan si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo”.

Por último, Reyes Paris también da su agradecimiento a todos los habitantes de las diferentes colonias del Distrito 04 local que le abrieron sus puertas, inclusive hasta en los lugares más alejados que visitó, donde el recibimiento fue mejor de lo que imaginaba. “Es un gusto y te llena de fortaleza llegar a esos lugares donde los candidatos no se atreven a entrar y que la gente te diga que al fin alguien se preocupa por ellos y te manifiesten su apoyo; eso me compromete para regresar y ayudar en lo que pueda como legislador”.

Carlos Reyes Paris, promotor deportivo y empresario exitoso desde hace más de 27 años en el puerto, quiere ser una de las caras nuevas en el Congreso local y demostrar que cuando se quiere se puede trabajar en pro de la ciudadanía con transparencia, honradez y entrega para lograrlo. “Siempre he dicho que estoy agradecido con Acapulco y con Guerrero por todo lo que me ha dado y a su gente quiero corresponderle de la mejor manera posible, trabajando en beneficio de los ciudadanos”.

Carlos Reyes Paris pide a la ciudadanía razonar su voto el próximo domingo 06 de junio y lo más importante que salgan a realizar su sufragio. “Ojalá la gente saliera a las casillas en esta jornada cívica y evitar el abstencionismo, es un derecho que debemos cumplir como ciudadanos”.