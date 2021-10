Vídeo: Exhorta Abelina López a la ciudadanía a tomar precauciones por fuertes lluvias

Anuncio

Acapulco Gro; a 23 de octubre del 2021.- Luego de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronosticara el impacto del huracán Rick entre Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez exhortó a la población en general a mantenerse informados y seguir las recomendaciones que emite la Coordinación de Protección Civil.

La alcaldesa informó que, de acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias torrenciales de 300 y 400 milímetros para las próximas 48 horas, llamó a la ciudadanía a ubicar los refugios temporales más cercanos, no exponerse, no salir de casa de no ser necesario, no ser omisos a los comunicados de la dependencia y tomar precauciones principalmente aquellos ciudadanos que habitan en zonas de alto riesgo.

Ante el ingreso de las bandas nubosas del huracán Rick, el Centro de Monitoreo de la Coordinación de Protección Civil se mantiene atento a su trayectoria, informa a la población en general que continuarán lluvias intensas e intermitentes durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 16:15 horas, el fenómeno de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson se ubicó aproximadamente a 285 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 315 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que se mantendrán las precipitaciones.

Ante estas condiciones, el gobierno municipal de Acapulco que preside la alcaldesa, Abelina López Rodríguez informa que, en caso de emergencia, los ciudadanos pueden solicitar apoyo a la línea 911; esta administración pone a disposición de la ciudadanía los números de la Coordinación de Protección Civil 4 40 70 31 y 4 85 61 70 para reportar incidencias o recibir más información.