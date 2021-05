Vídeo: El gobierno municipal de Morena no cumple, la población está insegura: Ricardo Taja

Acapulco sin ley, pueden llegar a matar, ejecutar y robar y no pasa nada. No hay policías, no hay vigilancia y no hay prevención del delito en todo el municipio.

*Condena y lamenta los hechos violentos de la Sabana, y se solidariza con las familias afectadas ¿Ahora a quien le van a echar la culpa?

Acapulco Gro; a 15 de mayo de 2021.- Tras condenar y lamentar los hechos violentos ocurridos en La Sabana, el candidato de la coalición PRI-PRD, Ricardo Taja Ramírez, señaló que el gobierno municipal de Morena sigue afectando a la población por la falta de prevención del delito ya que puede ocurrir cualquier cosa y el Ayuntamiento ni se inmuta.

“No hay policías, no hay vigilancia, pueden llegar a matar, ejecutar y robar y no pasa nada, no hay vigilancia, no hay estrategia, no hay prevención del delito y todo esto tiene nombre, un gobierno lejano a la gente”.

El candidato de la coalición PRI-PRD dijo que este gobierno está dejando destruido al destino y quien aspira a la presidencia municipal por Morena va a dejar un Acapulco en cenizas. Hace unos días le quisieron echar la culpa a muchas personas por otro hecho de inseguridad por lo que pregunto y ahora a quién le van a echar la culpa de este hecho violento cuando todos saben que son ellos los responsables.

En conferencia de prensa, Taja Ramírez comentó que una hora antes de los hechos violentos, que dejaron saldo de dos muertos y cuatro heridos, estuvo en La Sabana y la gente le manifestó que vive con miedo. Por eso pregunto a la sociedad ¿queremos seguir teniendo un gobierno omiso que siga sin atender los grandes problemas en Acapulco? ¿un gobierno lejano y que permite que ocurran hechos violentos y no hacen nada por evitarlos?

Taja Ramírez hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que pongan atención en la seguridad en Acapulco. Comentó que la gente quiere un gobierno que atienda a la gente y que de resultados y no un gobierno sin ley como el que se vive en esta administración morenista.

Acompañado por los morenistas Javier Solorio Almazán e Isaías Arellano, síndico municipal y fundador de Morena, respectivamente; el dirigente municipal del PRI, Sofío Ramírez Hernández y del coordinador de campaña, Jorge Camacho, reiteró su solidaridad con las familias que salieron afectadas en este acto violento ocurrido en La Sabana.