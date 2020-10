Vídeo: Constata Adela Román responsabilidad de restaurantes en prevención del COVID-19

Acapulco Gro; a 08 de octubre de 2020.- “La responsabilidad del gobierno es muy grande, pero cuando la sociedad asuma la parte que le corresponde, será mucho más importante el resultado”, expresó la presidenta municipal Adela Román Ocampo luego de constatar la aplicación de los protocolos sanitarios en restaurantes y hoteles de la zona Diamante, para contener el COVID-19.

La alcaldesa realizó sorpresivo recorrido de supervisión que generó buena aceptación entre los comensales y trabajadores, acompañada del secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, y el subsecretario de Fomento Turístico, Iván Israel Ruiz Vargas, con quienes visitó los restaurantes “7 Leguas”, “Carlos´n Charlie´s” y “La Finca”, además del hotel “Holiday Inn”.

Al término del recorrido, la primera autoridad en el municipio calificó como “muy provechosa” la jornada, porque —dijo— “hemos podido constatar la limpieza (de los inmuebles) y la responsabilidad de quienes administran los lugares. Están haciendo grandes esfuerzos para brindar un servicio de calidad, con todos los protocolos sanitarios para evitar contagios y decesos”.

Remarcó la alcaldesa que el Gobierno Municipal que representa exhorta a que todos cumplan con las indicaciones del Sector Salud, y precisó: “No queremos cerrar fuentes de empleo, queremos reactivar la economía, pero es una corresponsabilidad entre ciudadanía, empresarios y gobierno. Hay que cuidarnos”.

Subrayó que durante la supervisión de los establecimientos vio a los propietarios, gerentes y trabajadores muy comprometidos, por lo que se dijo muy contenta, “después de que me he sentido muy deprimida de ver que hay gente que no entiende, de no asumir su responsabilidad. Hoy me encontré con gente responsable que está haciendo todo su esfuerzo para tener a empleados capacitados en la aplicación de las medidas sanitarias”.

Adela Román agradeció que en los establecimientos se apliquen los protocolos, como el uso del cubrebocas, la toma de la temperatura corporal, la aplicación de gel antibacterial, desinfección de calzado con tapetes especiales y limpieza de espacios, entre otras medidas.

Consideró que, si los comercios, restaurantes y hoteles en el puerto mantienen el sentido de responsabilidad sobre las medidas sanitarias, seguramente Guerrero y Acapulco avanzarán en el semáforo epidemiológico.