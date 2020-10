Vídeo: Celebra Paco Torres que Morena apueste por otorgar “suelo parejo” a quienes pretenden competir por candidaturas

Por: Enrique Villagómez/Staff Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 26 de octubre del 2020.- El presidente de la Asociación Civil “Sumando por Guerrero”, Francisco Torres Miranda, celebró que el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), apueste por otorgar “suelo parejo” a quienes pretenden competir por una candidatura para competir en los comicios del 2021.

Destacó que esta medida permitirá conocer a quienes verdaderamente cuentan con el apoyo popular, tienen trabajo político y sobre todo se impedirá que se utilice dinero publico para realizar actividades proselitistas en busca del consenso de la gente.

En declaraciones que ofreció luego de asistir a la reunión donde Galdino Nava Díaz, presentó a los coordinadores distritales que habrán de participar en la renovación de los comités municipales de Morena en Guerrero, el exdiputado local Torres Miranda, aseguró que “esperará los tiempos adecuados para competir por una candidatura, apegándose a los lineamientos y principios que dicta este partido político y en particular de los del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Consideró como un gran acierto que la nueva dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado manifieste que “nadie es dueño del partido y que tampoco hay padrinos políticos que garanticen candidaturas”, porque eso permitirá que todos los aspirantes compitan “con suelo parejo” para ganarse ese derecho de competir en los comicios del próximo año.

“Yo soy producto de la democracia. A mí no me han regalado nada durante toda mi trayectoria política, sino que, por el contrario, he trabajado muy de cerca con la gente y es por eso por lo que me identifico mucho con el partido de Morena y particularmente con los Obradoristas”, puntualizó.