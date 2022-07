Vídeo: Acapulco tiene estabilidad financiera: Abelina López

Anuncio

* Se han pagado más de mil millones de pesos por deudas heredadas, informa Erick Aranda.

Acapulco Gro; a 06 de julio de 2022.- Además de haber incrementado los ingresos al Ayuntamiento por casi 55 millones de pesos en el primer semestre del año, se han hecho frente a las deudas heredadas y pagado más de mil millones a diversos rubros, informó la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, y agregó que resultado de ello, Acapulco cuenta con la opinión de cumplimiento positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y podrá acceder a programas federales que beneficien a la población.

Durante la conferencia de prensa matutina, realizada en la explanada del Ayuntamiento del centro, acompañada del Secretario de Administración y Finanzas, Abelina López destacó que los avances administrativos de su gobierno es resultado de las estrategias financieras y saneamiento aplicadas en su administración, que han permitido incrementar los ingresos comparado al gobierno anterior en el mismo periodo.

Al hacer uso de la palabra, la alcaldesa dijo que la estrategia implementada ha permitido tener estabilidad financiera en la administración.

“Que quiere decir, que la ruta a seguir es seguir combatiendo corrupción y es ahí donde aquí ciudadano me dirijo a ti, a que me sigas ayudando. Lo he dicho, una y otra vez, yo no vengo a solapar a nadie. Hoy puedo decirte a ti ciudadano que estamos en una ruta de estabilidad financiera, gracias a esta estrategia”, afirmó López Rodríguez.

Antes, con ayuda de diapositivas, el Secretario de Administración y Finanzas, Erick Manuel Aranda Hernández, informó que Abelina López recibió un Ayuntamiento con deudas millonarias, por lo que se aplicaron estrategias financieras para hacerle frente.

Aranda Hernández, informó que con 6 meses adelantado el Ayuntamiento liquidó el préstamo bancario de 150 millones de pesos solicitado al inicio de la administración para el pago de aguinaldos de los trabajadores, además se pagaron 612 millones 39 mil 570 pesos de adeudo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto del Impuesto sobre la Renta por retenciones de salarios, también se cubrieron 149 millones 406 mil 213 pesos al ISSSPEG.

Además, se pagaron más de 50 millones de pesos a las distintas secciones sindicales que pertenecen al Ayuntamiento, 16 millones 199 mil 334 pesos al Instituto de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 46 millones 802 mil 925 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por seguro de la salud para la familia, 32 millones 646 mil 699 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El funcionario municipal explicó la situación actual de la deuda pública del periodo 2009-2012, por la construcción del puente Bicentenario, que fue de 360 millones de pesos, deuda que en el periodo 2012-2015 se reestructuró, alcanzando la cifra de 459 millones 819, 703.00, con una Tasa TIIE + sobretasa de 2.25%. Y que el saldo insoluto a septiembre del 2021 era de 327 millones 368 543.00 pesos.

Actualmente, el saldo insoluto hasta junio de este año es de 299 millones 285 mil 248.00 pesos, por lo que la presidenta, Abelina López, envío una solicitud de reestructuración o financiamiento a la Comisión de Hacienda del Congreso Local, la cual fue aprobada.

Aranda Hernández dijo que el Ayuntamiento de Acapulco presentó su cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado (ASE) el 29 de abril de este año.

Se reveló también que en Zofemat se detectaron mil 168 contribuyentes rezagados por el uso de Zona Federal Marítimo Terrestre, de los cuales solo quedan 118 pendientes con pagos de mil a 5 mil pesos, teniendo una recaudación de 45 millones 641 mil 460 pesos de enero a junio de 2022.

En ese sentido, Erick Aranda detalló que del 01 de enero al 30 de junio de este año, el Ayuntamiento recaudó 827 millones 94 mil 282.14 pesos, comparado a los 772 millones 114 mil 914.38 pesos, teniendo un aumento de 54 millones 979 mil 367. 76 pesos, a través de las licencias de funcionamiento, Catastro, Saneamiento Básico, Policía Preventiva Auxiliar, Fiscalización, Desarrollo Urbano, Movilidad y Transporte, Vía Pública, Reglamentos y Espectáculos, Registro Civil, Rastro, Ecología, Verificación y Dictámenes Urbano, Salud, Protección Civil, Panteones y Mercados.

La Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales tuvo un ahorro de 6 millones 500 mil pesos en combustible por trimestre, se repararon 17 unidades pick ups, una grúa plataforma y automóviles de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la reparación y mantenimiento a las 50 unidades de Saneamiento Básico, adquisición de equipo médico para la Salud por la cantidad de 5 millones y 656 mil 989 para la compra de 3 mil pruebas rápidas de Covid-19, además de 9 millones 277 mil 822 para la adquisición de una retroexcavadora y excavadora para Servicios Públicos, 4 millones 898 mil para la compra de uniformes tácticos y botas, así como 11 camionetas pick up para elementos de la SSP; y 10 millones 999 mil 597 pesos para la adquisición de Semilla Mejorada de Maíz Dekalb y semilla mejorada de maíz Pioneer; y 2 millones en la contratación para distribución del fertilizante.

En su oportunidad, el director de Recursos Humanos, Héctor Salgado Altamirano, dijo que se han supervisado 198 dependencias del Ayuntamiento, se han levantado 252 actas administrativas por ausentismo laboral y realizó 558 evaluaciones de jornadas laborales extraordinarias. Además de disminuir el número de trabajadores y el retiro de plazas que se otorgaron de manera irregular, logrando disminuir la nómina.

Por su parte, la Dirección de Sistemas y Comunicaciones recibió mil 329 peticiones ciudadanas de las cuales mil 310 fueron atendidas directamente por la oficina virtual de la presidencia y el resto se canalizaron a áreas correspondientes. Se han otorgado capacitaciones, se presentó el proyecto SICOM, se hizo una revisión de sistemas informáticos para el cobro de impuestos en línea, entre otras acciones.

Durante la conferencia, la alcaldesa llamó a los empresarios a pagar sus impuestos como lo marca la Ley y a los trabajadores del Ayuntamiento les pidió trabajar de manera conjunta con su gobierno para seguir en la ruta de la estabilidad financiera y laboral, toda vez que su gobierno ha cumplido en tiempo y forma con los pagos de los empleados, adelantando que están aseguradas las prestaciones de fin de año.

A la conferencia asistieron directores que dependen de la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio.