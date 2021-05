Vídeo: Acapulco se ocupa y preocupa por la salud de residentes y turistas

Acapulco Gro; a 30 de abril de 2021.- “Los sitios turísticos están blindados y esto es una buena promoción para Acapulco porque nos estamos ocupando en atender y cuidar sanitariamente a nuestros visitantes”, expresó el secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera.

El funcionario explicó en entrevista con medios de comunicación que en el puerto continúan reforzándose los protocolos de salud en establecimientos, hoteles, centros recreativos, parques temáticos, embarcaciones, centrales de autobuses, entre otros espacios, con el fin de no bajar la guardia en el combate contra del Coronavirus.

Dijo además que hasta el momento no ha habido rebrotes después de la Semana Santa, debido a que en Acapulco sí se aplican los protocolos sanitarios, “mientras que en otros destinos no lo están haciendo, nos han comentado que han ido a otros lugares y no tienen estas medidas tan estrictas como nosotros”, destacó.

Basilio Talavera mencionó que durante los fines de semana se intensifican las acciones de perifoneo y operativos de concientización con el programa “Turista Responsable”, que tienen como objetivo dar la bienvenida a los visitantes y dar a conocer las medidas sanitarias que deben respetarse para evitar riesgos de contagios.

En cuanto a la ocupación hotelera de este día, Acapulco registró un 34.9 por ciento, donde la zona Dorada alcanzó 39.9 unidades porcentuales, la Diamante obtuvo 32.2 por ciento y la zona Tradicional el 12.3 por ciento. La ocupación condominal en Diamante fue de 20 por ciento y la zona Dorada de 24 unidades porcentuales; en tiempos compartidos se registraron 22 unidades.