Vídeo: Abelina denuncia amenazas de hombres armados; “son actos desesperados”, dice Félix

Acapulco Gro; a 26 de mayo de 2021.- La candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, denunció que hombres armados llegan a las colonias y amenazan a los líderes para que no acudan a sus eventos de campaña.

Este miércoles, Abelina López encabezó un mitin en la cancha de la CROM junto a la candidata a gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

Después de presentar sus propuestas de gobierno, denunció actos de sabotaje a sus eventos por parte de sus opositores políticos.

“El dinosaurio aún sigue vivo, en todas las colonias nos amenazan con armas, nos amenazan, le llegan a nuestros líderes y les dicen: tú no debes asistir al evento de Abelina, porque si asistes, ya sabes lo que te va a pasar”, comentó desde el templete.

Sin embargo, afirmó que no se dejará amedrentar porque el pueblo quiere que llegue el cambio verdadero.

“Somos miles y miles y miles los buenos, es tiempo de los buenos, es tiempo de levantar Acapulco, vamos juntos hasta la victoria”, sentenció.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio se solidarizó con la candidata a presidenta municipal

“Los actos desesperados de los contras nos están diciendo que están perdidos y que vamos a ganar”, expresó durante su intervención.

Desde ahí, el legislador hizo un llamado a la paz y a la serenidad; también pidió a los simpatizantes de Morena que no caigan en la provocación.

“Vamos bien, tranquilos, no hay que desenterrar las hachas, no hay que ir a la provocación, tranquilos, todos serenos y vamos a lograr lo más caro y preciado que el pueblo de Guerrero quiere, que es un cambio verdadero y la llegada de la Cuarta Transformación”, expresó Salgado Macedonio.

Agregó: “Nosotros no traemos armas ni vamos a utilizar armas, porque nosotros tenemos la mejor herramienta para combatirlos, la credencial de elector, no la vendan, no la presten; la credencial de elector es nuestra mejor arma para vencer, pero además la autoridad moral y la ética de nuestros candidatos limpios, honorables, trabajadores, luchadores”.