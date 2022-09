“Vengo a trabajar con honestidad”, afirma Abelina López en su Primer Informe de Gobierno

Anuncio

+ Respalda Evelyn Salgado trabajo de López Rodríguez y afirma que el Estado seguirá apoyando al municipio

Acapulco Gro; a 14 de septiembre de 2022.- “Vengo a sentar las bases de una transformación real, de un cambio verdadero”, dijo la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al rendir, de cara al pueblo de Acapulco, su Primer Informe de Gobierno “El Principio de Servir”.

Al encabezar la Sesión Pública Solemne de Cabildo, Abelina López dio cuenta del estado que guarda la administración pública a un año de gobierno, en el que destacó, se ha dirigido con honestidad y transparencia: “nada que ocultar, todo que transparentar”, reiteró.

En su mensaje, Abelina López recordó que ha caminado por casi 35 años por las colonias populares y comunidades, luchando por mejorar las condiciones de vida de la población. “Soy una mujer que viene de la esencia del pueblo, en las comunidades por mejorar las condiciones, no soy una mujer improvisada”, afirmó.

La presidenta recordó el estado en el que encontró la administración municipal, con millonarias deudas heredadas y para revertir este problema, informó que se pagaron 612 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se negoció la deuda ante el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), para reducirla a 44 millones de pesos, los cuales, ya fueron cubiertos. También se pagaron 15 millones de pesos correspondientes al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).

La administración de Abelina López realiza de igual forma, un aporte mensual para pagar la deuda ante el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), destinó 20 millones de pesos para cubrir los laudos laborales más urgentes, redujo la deuda pública del Puente Bicentenario de 327 millones de pesos a 299 millones de pesos; ha aportado el 10 por ciento correspondiente a Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), por lo que se han regresado 12 millones de pesos que se regresarán a la franja turística.

También se ha pagado puntualmente el servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), correspondiente a 200 millones de pesos.

Abelina López destacó que su gobierno ha hecho grandes ahorros, logrando un superávit de 583 millones de pesos, durante el primer semestre de su gobierno.

“No vine a robarles, no sé robar, soy una mujer que he trabajado muchos años y vengo a trabajar con honestidad”, aseguró.

En el tema de Obra Pública este 2022, arrancó el programa Construir para Transformar, en el que se destinaron más de 600 millones de pesos, para la realización de 400 obras.

En uno de los asuntos prioritarios para la población y el Gobierno Municipal, que es el agua potable, se invirtió en 48 estaciones con 106 bombas, para elevar la captación.

De la mano de los Gobiernos Federal y Estatal, se acordó una inversión de 415 millones de pesos para la rehabilitación de 7 colectores y el saneamiento de la bahía.

Como parte de las gestiones realizadas en Estados Unidos, la empresa Red Meters apoyará con más de 8 millones de dólares para la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales de Renacimiento y la limpieza de los canales que confluyen al río de la Sabana, beneficiando a 260 mil habitantes de 79 colonias.

También están destinados para este año, 12 millones de pesos para hacer la introducción de agua potable en las localidades de Apanhuac, Huamichitos, Espinalillo y Cacahuatepec, proyecto que concluirá el año próximo.

La alcaldesa afirmó que, en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario, está la piedra angular de su gobierno. Como parte de estas acciones, se rehabilitaron 12 Centros de Desarrollo Comunitario, 16 parques públicos y 16 bibliotecas, se duplicó el apoyo a personas con discapacidad, se realizaron visorias por parte de equipos profesionales y se impulsan programas como El Mundo del Saber y Leer para Transformar, con el objetivo de reconstruir el tejido social y prevenir el delito.

En materia de salud pública, con una inversión de 9 millones 300 mil pesos, se rehabilitaron los centros de salud de Mártires de Cuilapa, Izazaga, Guadalupe Victoria, Pie de la Cuesta, Xaltianguis y Kilómetro 21, además están proyectados 11 millones de pesos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para la Unidad Médica Quirúrgica en Hogar Moderno.

La presidenta municipal recordó que recibió un Acapulco con una alerta sanitaria. Para revertir esta situación, se adquirieron 35 nuevos camiones y se recolectaron más de 40 mil toneladas de basura.

Otro programa que se impulsó fue “Iluminar para Transformar” con 14 brigadas con la meta de rehabilitar 20 mil luminarias en toda la ciudad.

En cuestión de Seguridad Pública, se presupuestaron 575 millones de pesos para la Secretaría, se adquirieron 11 unidades vehiculares, se dotó de mil 704 uniformes nuevos a los policías, se expidieron 358 certificados únicos policiales y se rehabilitaron las 50 cámaras del Centro de Atención a Emergencias Urbanas.

Para la Coordinación General de Protección Civil de Bomberos, se invirtieron 10 millones 500 mil pesos y se entregaron 5 vehículos para la atención de emergencias y están presupuestadas 2 pipas para bomberos.

La edil afirmó que su gobierno ha sido “de puertas abiertas”. “Estoy aquí dando la cara frente a ustedes; el desafío es grande pero mi amor y mi entrega por Acapulco es aún más”, afirmó.

Abelina López concluyó diciendo: “mi honestidad dará resultados, tú me conoces, porque juntos hemos caminado más de 35 años, saben que les tengo un gran cariño, que la mayor parte de mi vida se las he entregado en cuerpo y alma, mi querido pueblo, quiero que sepan que su cariño me llena de fortaleza para seguir luchando, por difícil que sean los problemas son ustedes los que me levantan”.

Al tomar la palabra, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, manifestó su respaldo hacia la presidenta y adelantó que el estado seguirá apoyando al municipio.

“Yo quiero felicitar enormemente a nuestra presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a todas las compañeras y compañeros del municipio. Presidenta, los retos son muchos, pero la voluntad, las ganas y el profundo amor a Acapulco lo es aún más, yo no tengo duda de que ese amor, de que esas voluntades, de que ese trabajo de todos los días, por supuesto que va a rendir frutos y la Cuarta Transformación está presente en este puerto y va a seguir caminando de la mano de nuestra presidenta”, indicó.

Al evento también asistió el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; el comandante de la 27 zona militar, Roberto Pérez Ceja; el segundo comandante y jefe de Grupo de Comando del 56 Batallón de Infantería, Luis Ángel Santos Iza; la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez; el cónsul honorario de Francia en Acapulco, David Ramírez Durand, diputados federales y locales, funcionarios estatales y municipales y público en general.