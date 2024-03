“Vamos arriba en las encuestas”, aseguran Mojica y Salgado en su arranque de campaña al Senado en Chilpancingo

Anuncio

Nota y foro cortesía de: Pedro Andalón

Acapulco Gro; a 1 de marzo del 2024. — “Vamos arriba en las encuestas, pero no hay que confiarnos”, aseguró Beatriz Mojica durante el arranque de campaña rumbo al Senado de la República en Chilpancingo, Guerrero, junto con su compañero de fórmula, Félix Salgado, quienes se comprometieron en realizar una jornada de territorio y cero eventos “grandes”.

Ante decenas de personas, la exdiputada local dijo que es necesario lograr la mayoría en el Senado y el Congreso de la Unión, para apoyar a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, en las futuras reformas en beneficio del país.

“Vamos a hacer el trabajo de forma puntual. Esta campaña será de territorio, donde tocaremos las puertas, no realizaremos los grandes eventos”, indicó la política.

En su intervención, el senador con licencia, Félix Salgado, manifestó que el próximo reto es aprobar las 20 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reafirmó su compromiso de legislar en favor del pueblo.

“No habrá dinero, todo será con recursos propios, porque se va a rendir cuentas a la fiscalización del partido Morena e INE, no queremos lonas, playeras y gorras, sobre todo, espectaculares, porque no necesitamos nada eso, para que el INE, nos contabilice, no diga que nos pasamos el tope”, manifestó el político.

Por último, ambos candidatos se comprometieron en superar la meta de votos como en el pasado proceso electoral de 2018.