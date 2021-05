Vamos a potenciar el desarrollo de los sitios que le dieron fama a Acapulco: Güero Alonso

Acapulco Gro; a 04 de mayo del 2021.- Tras reunirse con clavadistas de la quebrada, lamento, que las necesidades de este importante lugar hayan sido abandonadas por la actual administración que encabeza Morena en Acapulco.

La mañana de este martes, el ingeniero José Alberto “Güero” Alonso escucho atentamente los planteamientos para mejorar la experiencia que tienen los turistas al llegar y conocer la famosa “Quebrada”, donde recordó como unos de sus pasatiempos, cuando de joven visitaba este emblemático sitio.

Acompañado por el también candidato a la gubernatura de Guerrero, Manuel Negrete y de su bella esposa la señora Gabriela Nieto de Alonso, se comprometió a trabajar para que los clavadistas tengan más y mejores herramientas y que la quebrada vuelva a tener ese brillo que le ha dado fama mundial en todo el mundo.

Atento escuchó todos y cada una de las peticiones, de los clavadistas, donde lamento, que estas sean fáciles de resolver y que este gobierno, que le ha faltado el respeto a Acapulco, no las haya resuelto. – Dijo no entender que la seguridad no haya sido tomada en cuenta así, como de la promoción y algunas mejoras en el sitio de la quebrada.

Por lo que dijo, “este próximo 6 de junio, deben de votar por quien si les va a cumplir” Y no por quienes dijo, solos los vino a “chamaquear”- vamos a trabajar hombro con hombre con todos ustedes, porque si a ustedes les va bien, le va bien a Acapulco y a su maravillosa gente, señalo.