“Va Ilich Lozano a la presidencia municipal de Acapulco no hay duda, su trabajo y experiencia lo respalda” vecinos de la Alta Cuauhtémoc

Acapulco Gro; a 27 de febrero del 2021.- La tarde de este sábado, el aspirante a la presidencia municipal de Acapulco por Morena Ilich Augusto Lozano Herrera, asistió a la colonia Alta Cuauhtémoc en compañía de los gestores sociales Agripina González Neri, Rosendo Días Marcial y Jesús Hernández Radilla.

Durante dicho encuentro, la gestora social Agripina González Neri mencionó que Lozano Herrera, es un joven con vasta experiencia en la administración pública, quien ha logrado ocupar múltiples cargos populares gracias a su trabajo realizado con para el pueblo, “conocemos su trabajo desde años y confiamos en el porque viene de una familia buena, trabajadora pero sobre todo honesta y estamos seguros de que es el único que puede hacer que a Acapulco regrese la prosperidad y desarrollo” aseveró.

En su intervención, el también ex diputado federal, comentó que, para que las y los acapulqueños puedan gozar de una mejor calidad de vida, es necesario que los gobiernos sean honestos y trabajadores, “Nuestro presidente Andrés Manuel está gobernando muy bien, pero si el alcalde en Acapulco no sigue el ejemplo no podremos prosperar y avanzar. Necesitamos urgentemente un gobierno con experiencia, ya no se puede seguir experimentando con la administración pública” agregó.